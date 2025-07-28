https://ria.ru/20250728/aktivisty-2031893816.html

В Москве почтили память детей, погибших в Донбассе

В Москве почтили память детей, погибших в Донбассе - РИА Новости, 28.07.2025

В Москве почтили память детей, погибших в Донбассе

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" совместно с представительством ДНР в Москве почтили память жертв действий киевского режима, погибших в результате... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T12:42:00+03:00

2025-07-28T12:42:00+03:00

2025-07-28T12:42:00+03:00

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донецкая народная республика

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денис пушилин

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анна кузнецова

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" совместно с представительством ДНР в Москве почтили память жертв действий киевского режима, погибших в результате боевых действий на территории Донбасса. Одиннадцать лет назад, 27 июля 2014 года, на Донбассе произошел первый массированный артиллерийский обстрел со стороны киевского режима. В результате много людей было ранено, погибли 13 человек, в их числе дети. "Решением главы ДНР Дениса Пушилина 27 июля назначено в Донецке днем памяти детей-жертв войны в Донбассе", - сказала руководитель рредставительства ДНР в Москве Ольга Макеева. В акции приняли участие более 300 человек. Они возложили цветы к импровизированному мемориалу с именами погибших и почтили память минутой молчания. "Сегодня мы встретились снова. И снова делаем шаг для защиты детей и будущего. Сегодня Россия - за правду. Сегодня наши военные идут и сражаются вперед с этой мировой ложью. И оказываются сильнее, потому что правда всегда побеждает. Мы там, где мы нужны. Сегодня Россия защищает детей", - заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Активисты МГЕР разместили у стен здания посольства США фотографии детей, погибших от рук украинской агрессии. "Трагедия на Донбассе - это та несправедливость, которая унесла большое количество детских жизней. Это преступление не имеет срока давности и виновники обязательно будут наказаны. Мы не можем молчать о том, что происходит на Донбассе. Мы должны сделать все возможное от нас, чтобы весь мир знал об этих несправедливых, страшных событиях, из-за которых гибнут наши дети. Вечная память", - заключил зампредседателя "Молодой Гвардии", руководитель московского отделения Александр Лебедев.

https://ria.ru/20250727/chili-2031806600.html

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Варвара Скокшина

донбасс, донецкая народная республика, москва, денис пушилин, ольга макеева, анна кузнецова, молодая гвардия единой россии, госдума рф, мгер