В Москве почтили память детей, погибших в Донбассе
На площади ДНР в Москве прошла акция памяти детей, погибших в Донбассе
© Фото : Представительство ДНР в Москве/TelegramАкция памяти жертв действий киевского режима, погибших в результате боевых действий на территории Донбасса, в Москве
Акция памяти жертв действий киевского режима, погибших в результате боевых действий на территории Донбасса, в Москве
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" совместно с представительством ДНР в Москве почтили память жертв действий киевского режима, погибших в результате боевых действий на территории Донбасса.
Одиннадцать лет назад, 27 июля 2014 года, на Донбассе произошел первый массированный артиллерийский обстрел со стороны киевского режима. В результате много людей было ранено, погибли 13 человек, в их числе дети.
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27 июля, 22:54
"Решением главы ДНР Дениса Пушилина 27 июля назначено в Донецке днем памяти детей-жертв войны в Донбассе", - сказала руководитель рредставительства ДНР в Москве Ольга Макеева.
В акции приняли участие более 300 человек. Они возложили цветы к импровизированному мемориалу с именами погибших и почтили память минутой молчания.
"Сегодня мы встретились снова. И снова делаем шаг для защиты детей и будущего. Сегодня Россия - за правду. Сегодня наши военные идут и сражаются вперед с этой мировой ложью. И оказываются сильнее, потому что правда всегда побеждает. Мы там, где мы нужны. Сегодня Россия защищает детей", - заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
"Трагедия на Донбассе - это та несправедливость, которая унесла большое количество детских жизней. Это преступление не имеет срока давности и виновники обязательно будут наказаны. Мы не можем молчать о том, что происходит на Донбассе. Мы должны сделать все возможное от нас, чтобы весь мир знал об этих несправедливых, страшных событиях, из-за которых гибнут наши дети. Вечная память", - заключил зампредседателя "Молодой Гвардии", руководитель московского отделения Александр Лебедев.