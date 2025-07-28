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В Москве почтили память детей, погибших в Донбассе - РИА Новости, 28.07.2025
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12:42 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/aktivisty-2031893816.html
В Москве почтили память детей, погибших в Донбассе
В Москве почтили память детей, погибших в Донбассе - РИА Новости, 28.07.2025
В Москве почтили память детей, погибших в Донбассе
Активисты "Молодой Гвардии Единой России" совместно с представительством ДНР в Москве почтили память жертв действий киевского режима, погибших в результате... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:42:00+03:00
2025-07-28T12:42:00+03:00
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анна кузнецова
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" совместно с представительством ДНР в Москве почтили память жертв действий киевского режима, погибших в результате боевых действий на территории Донбасса. Одиннадцать лет назад, 27 июля 2014 года, на Донбассе произошел первый массированный артиллерийский обстрел со стороны киевского режима. В результате много людей было ранено, погибли 13 человек, в их числе дети. "Решением главы ДНР Дениса Пушилина 27 июля назначено в Донецке днем памяти детей-жертв войны в Донбассе", - сказала руководитель рредставительства ДНР в Москве Ольга Макеева. В акции приняли участие более 300 человек. Они возложили цветы к импровизированному мемориалу с именами погибших и почтили память минутой молчания. "Сегодня мы встретились снова. И снова делаем шаг для защиты детей и будущего. Сегодня Россия - за правду. Сегодня наши военные идут и сражаются вперед с этой мировой ложью. И оказываются сильнее, потому что правда всегда побеждает. Мы там, где мы нужны. Сегодня Россия защищает детей", - заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Активисты МГЕР разместили у стен здания посольства США фотографии детей, погибших от рук украинской агрессии. "Трагедия на Донбассе - это та несправедливость, которая унесла большое количество детских жизней. Это преступление не имеет срока давности и виновники обязательно будут наказаны. Мы не можем молчать о том, что происходит на Донбассе. Мы должны сделать все возможное от нас, чтобы весь мир знал об этих несправедливых, страшных событиях, из-за которых гибнут наши дети. Вечная память", - заключил зампредседателя "Молодой Гвардии", руководитель московского отделения Александр Лебедев.
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донбасс, донецкая народная республика, москва, денис пушилин, ольга макеева, анна кузнецова, молодая гвардия единой россии, госдума рф, мгер
Донбасс, Донецкая Народная Республика, Москва, Денис Пушилин, Ольга Макеева, Анна Кузнецова, Молодая гвардия Единой России, Госдума РФ, МГЕР
В Москве почтили память детей, погибших в Донбассе

На площади ДНР в Москве прошла акция памяти детей, погибших в Донбассе

© Фото : Представительство ДНР в Москве/TelegramАкция памяти жертв действий киевского режима, погибших в результате боевых действий на территории Донбасса, в Москве
Акция памяти жертв действий киевского режима, погибших в результате боевых действий на территории Донбасса, в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : Представительство ДНР в Москве/Telegram
Акция памяти жертв действий киевского режима, погибших в результате боевых действий на территории Донбасса, в Москве
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" совместно с представительством ДНР в Москве почтили память жертв действий киевского режима, погибших в результате боевых действий на территории Донбасса.
Одиннадцать лет назад, 27 июля 2014 года, на Донбассе произошел первый массированный артиллерийский обстрел со стороны киевского режима. В результате много людей было ранено, погибли 13 человек, в их числе дети.
Цветы и мягкие игрушки у мемориала в память о детях, погибших из-за обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, на Аллее ангелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
В Чили открылась выставка, посвященная детям Донбасса
27 июля, 22:54
"Решением главы ДНР Дениса Пушилина 27 июля назначено в Донецке днем памяти детей-жертв войны в Донбассе", - сказала руководитель рредставительства ДНР в Москве Ольга Макеева.
В акции приняли участие более 300 человек. Они возложили цветы к импровизированному мемориалу с именами погибших и почтили память минутой молчания.
"Сегодня мы встретились снова. И снова делаем шаг для защиты детей и будущего. Сегодня Россия - за правду. Сегодня наши военные идут и сражаются вперед с этой мировой ложью. И оказываются сильнее, потому что правда всегда побеждает. Мы там, где мы нужны. Сегодня Россия защищает детей", - заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
Акция у скульптуры Дети Донбасса - дети войны в Донецке в День памяти детей - жертв войны в Донбассе. 27 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
В Донецке и Макеевке почтили память детей, погибших в Донбассе
27 июля, 12:07
Активисты МГЕР разместили у стен здания посольства США фотографии детей, погибших от рук украинской агрессии.
"Трагедия на Донбассе - это та несправедливость, которая унесла большое количество детских жизней. Это преступление не имеет срока давности и виновники обязательно будут наказаны. Мы не можем молчать о том, что происходит на Донбассе. Мы должны сделать все возможное от нас, чтобы весь мир знал об этих несправедливых, страшных событиях, из-за которых гибнут наши дети. Вечная память", - заключил зампредседателя "Молодой Гвардии", руководитель московского отделения Александр Лебедев.
Делегация иностранных журналистов на Аллее ангелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Делегация иностранных журналистов почтила память детей, погибших в Донецке
26 мая, 16:21
 
ДонбассДонецкая Народная РеспубликаМоскваДенис ПушилинОльга МакееваАнна КузнецоваМолодая гвардия Единой РоссииГосдума РФМГЕР
 
 
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