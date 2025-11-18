В Свердловской области ограничат продажу энергетиков

Ранее департамент информационной политики региона сообщал, что на заседании областного парламента будет рассмотрен вопрос, касающийся ограничения продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, в зданиях образовательных и медицинских организаций, спортивных и культурных учреждениях и прилегающих к ним территориях, а также в местах массового скопления людей во время проведения мероприятий.