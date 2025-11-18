https://ria.ru/20251118/zakon-2055696829.html
В Свердловской области ограничат продажу энергетиков
В Свердловской области ограничат продажу энергетиков - РИА Новости, 18.11.2025
В Свердловской области ограничат продажу энергетиков
Депутаты законодательного собрания Свердловской области приняли в первом чтении закон об ограничении продажи энергетических напитков на территории региона. РИА Новости, 18.11.2025
свердловская область
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Свердловской области приняли в первом чтении закон об ограничении продажи энергетических напитков на территории региона.
"За" проголосовали все 44 присутствующих на заседании парламента депутата.
"Принято" - сказала председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина
.
Ранее департамент информационной политики региона сообщал, что на заседании областного парламента будет рассмотрен вопрос, касающийся ограничения продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, в зданиях образовательных и медицинских организаций, спортивных и культурных учреждениях и прилегающих к ним территориях, а также в местах массового скопления людей во время проведения мероприятий.
Расстояние от учреждений будет определяться муниципалитетами по образцу того, как определяется в таких случаях расстояние, на котором можно торговать алкогольными напитками.
Закон должен вступить в силу с 1 марта 2026 года. При этом, по словам министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анны Кузнецовой
, полного запрета на продажу энергетиков не планируется и не вводится.
"Свердловская область стала первым регионом, выработавшим регулирование обозначенных общественных отношений в целях превентивной защиты населения", - отметила Кузнецова.