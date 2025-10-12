В Госдуме доработают проект о примирении при разводе

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы доработают законопроект об оказании психологических услуг при расторжении брака в качестве вида примирительных процедур, рассказал РИА Новости депутат Госдумы, один из авторов проекта Игорь Антропенко ("Единая Россия").

Ранее правительство РФ предложило доработать законопроект об оказании психологических услуг при расторжении брака в качестве вида примирительных процедур.

"Законопроект доработаем с учетом замечаний", - сказал Антропенко

Депутат отметил, что инициатива направлена в первую очередь на сохранение семьи, поскольку именно семейные психологи помогают парам разобраться в их отношениях, обидах и претензиях, а также "помогают обрести гармонию и согласие, сохраняя ячейку общества".

"А медиация - это больше про то, как грамотно развестить и "поделить" детей и имущество без стресса", - добавил депутат.

"Анна Юрьевна Кузнецова всегда говорила, что семейные ценности остаются одной из важнейших тем для российских законодателей, поэтому этот законопроект был разработан с её участием", - уточнил Антропенко.

Законопроектом предлагается изменить судебный порядок и условия расторжения брака супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей. В части обязательного принятия судом мер к примирению таких супругов предлагается закрепить положения об оказании социально-психологических услуг при расторжении брака в качестве вида примирительных процедур.