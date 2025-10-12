В Госдуме доработают проект о примирении при разводе

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы доработают законопроект об оказании психологических услуг при расторжении брака в качестве вида примирительных процедур, рассказал РИА Новости депутат Госдумы, один из авторов проекта Игорь Антропенко ("Единая Россия").
Ранее правительство РФ предложило доработать законопроект об оказании психологических услуг при расторжении брака в качестве вида примирительных процедур.
"Законопроект доработаем с учетом замечаний", - сказал Антропенко.
Депутат отметил, что инициатива направлена в первую очередь на сохранение семьи, поскольку именно семейные психологи помогают парам разобраться в их отношениях, обидах и претензиях, а также "помогают обрести гармонию и согласие, сохраняя ячейку общества".
"А медиация - это больше про то, как грамотно развестить и "поделить" детей и имущество без стресса", - добавил депутат.
Соавторами законопроекта выступили вице-спикер ГД Анна Кузнецова, глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев и сенатор РФ Дмитрий Перминов.
"Анна Юрьевна Кузнецова всегда говорила, что семейные ценности остаются одной из важнейших тем для российских законодателей, поэтому этот законопроект был разработан с её участием", - уточнил Антропенко.
Законопроектом предлагается изменить судебный порядок и условия расторжения брака супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей. В части обязательного принятия судом мер к примирению таких супругов предлагается закрепить положения об оказании социально-психологических услуг при расторжении брака в качестве вида примирительных процедур.
Ранее министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявлял, что Минюст предлагает законодательно ввести обязательную медиацию при разводах.