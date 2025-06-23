https://ria.ru/20250623/kuznetsova-2024966298.html

В Госдуме заявили о многочисленных нарушениях при проведении абортов

В Госдуме заявили о многочисленных нарушениях при проведении абортов - РИА Новости, 23.06.2025

В Госдуме заявили о многочисленных нарушениях при проведении абортов

Проверки Росздравнадзора и других надзорных ведомств выявили многочисленные нарушения при проведении процедуры абортов, связанные с федеральным... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T21:51:00+03:00

2025-06-23T21:51:00+03:00

2025-06-23T21:51:00+03:00

общество

россия

анна кузнецова

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584892648_0:0:3236:1821_1920x0_80_0_0_e1b642e4109e804614e78e79c515b4c6.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Проверки Росздравнадзора и других надзорных ведомств выявили многочисленные нарушения при проведении процедуры абортов, связанные с федеральным законодательством, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Петербургский международный экономический форум проходил 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. "Проверки Росздравнадзора и других надзорных ведомств, в том числе прокуратуры, выявляли многочисленные нарушения при проведении процедуры (абортов – ред.), связанные с федеральным законодательством. Конечно же, если медицинские учреждения имеют лицензию на оказание медицинских услуг, то необходимо выполнять все предусмотренные условия", - сказала Кузнецова. Одновременно с этим, она отметила, что коммерческие учреждения нацелены на извлечение прибыли – это ни хорошо, ни плохо, это их основная функция, как и положено коммерческой организации. Таким образом, по словам вице-спикера, задачи в сфере народосбережения не являются для них ключевыми, как и исполнение соответствующих поручений президента или демографических программ региона, и главной задачей остаётся коммерческая прибыль, что прописано в уставе и является приоритетом для любой коммерческой организации, независимо от её специфики. "Поэтому сегодня говорить о том, что можно выстроить систему профилактики абортов в коммерческом учреждении, теоретически возможно, но на практике это сделать достаточно сложно, потому что подобные меры будут противоречить основной цели, которую преследует коммерческая организация. Одновременно с этим мы видим, как эффективно работают государственные учреждения. В них не только психологи консультируют женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и обращающихся за советом и помощью, но и активно подключаются общественные организации", - добавила она. Кузнецова рассказала, что сегодня в регионах России — с учетом задач, поставленных президентом, и высокой самоорганизации общественных организаций, занимающихся поддержкой семьи, — не так давно Минцифры поддержало инициативу с предложением информационно поддерживать организации, ориентированные на помощь семье. И, учитывая все эти факторы, а также грантовые механизмы поддержки (такие как Фонд президентских грантов и региональные программы), политик уточнила, что сегодня вся система направлена на максимальное содействие социально значимым проектам некоммерческих организаций, создается целостная инфраструктура — от общественных инициатив до региональных мер поддержки, которые продолжают развиваться. "Более того, около 40 регионов уже приняли решение предоставлять помощь без критериев нуждаемости — это абсолютно правильный подход, и его необходимо расширять. Таким образом, при всех этих условиях в государственных учреждениях формируются возможности для реальной поддержки в сложных ситуациях. Ценой здесь может быть жизнь ребенка, здоровье матери или благополучие семьи — поэтому нельзя недооценивать важность своевременного получения всех необходимых ресурсов", - подытожила Кузнецова.

https://ria.ru/20250620/kirov-2024320967.html

https://ria.ru/20250621/abort-2024491155.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, анна кузнецова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), госдума рф