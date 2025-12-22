Рейтинг@Mail.ru
12:08 22.12.2025 (обновлено: 12:13 22.12.2025)
В Госдуме предложили ввести наказание за противоправный ИИ-контент
технологии, россия, анна кузнецова, госдума рф, искусственный интеллект (ии), ии
Технологии, Россия, Анна Кузнецова, Госдума РФ, Искусственный интеллект (ИИ), ИИ
В Госдуме предложили ввести наказание за противоправный ИИ-контент

ГД может ввести наказание за ИИ-контент с использованием образа человека

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В России следует ввести ответственность для лиц, которые создают видео с помощью искусственного интеллекта и незаконно используют изображение человека в различных противоправных целях, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
"Мы предлагаем предусмотреть обязательную маркировку видео, созданного с использованием нейросетей. Это также важно сегодня. Ну и, конечно, вопрос ответственности для лиц, которые создают видео с помощью искусственного интеллекта, незаконно используют изображения человека в различных противоправных целях… важно очень работать на опережение", - сказала Кузнецова на заседании экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере в Госдуме.
Вице-спикер уточнила, что депутаты Госдумы совместно с экспертами занимались изучением искусственного интеллекта, описанного на западных платформах. По ее словам, следует предусмотреть механизм верификации платформ искусственного интеллекта в Минцифре России.
"Мы понимаем, что… тот вектор законодательной деятельности, который наблюдается в ряде государств, он далек от тех задач, которые преследуем мы в части воспитания, организации единой воспитательной среды для наших детей. Поэтому здесь необходима верификация, то, что противоречит нашим законам для того, чтобы не создавать вот этого странного, скажем так, состояния двойственности. Необходимо, конечно, предусмотреть вот этот механизм верификации", - заключила она.
ТехнологииРоссияАнна КузнецоваГосдума РФИскусственный интеллект (ИИ)ИИ
 
 
