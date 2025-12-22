В Госдуме предложили ввести наказание за противоправный ИИ-контент

"Мы понимаем, что… тот вектор законодательной деятельности, который наблюдается в ряде государств, он далек от тех задач, которые преследуем мы в части воспитания, организации единой воспитательной среды для наших детей. Поэтому здесь необходима верификация, то, что противоречит нашим законам для того, чтобы не создавать вот этого странного, скажем так, состояния двойственности. Необходимо, конечно, предусмотреть вот этот механизм верификации", - заключила она.