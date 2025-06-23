В России создадут навигатор по реабилитации детей, пострадавших от Украины
Кузнецова: в РФ создадут навигатор по реабилитации пострадавших от Украины детей
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЭвакуация мирных жителей из освобожденных районов поселка Курахово
Эвакуация мирных жителей из освобожденных районов поселка Курахово. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. В России будет создан специальный навигатор по реабилитации пострадавших от киевского режима детей, заявила РИА Новости на ПМЭФ вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
"Часть решений касается сопровождения и реабилитации пострадавших детей. Будет создан специальный навигатор по реабилитации. Шаг за шагом для каждой категории детей, нуждающихся в поддержке, будут приняты соответствующие меры. Кроме того, будут усилены меры профилактики и информационной безопасности, а также устранены причины преступлений, совершаемых против наших детей странами, поддерживающими киевский режим", - сказала Кузнецова.
Она сообщила, что по результатам работы парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима было общение с более чем 1000 свидетелей. Кузнецова рассказала, что комиссия сумела выработать 64 предложения, которые дошли до президента, были адресованы правительству, а также различным структурам и ведомствам. Кроме того, по ее словам, специально было созвано совещание правительственной комиссии по делам несовершеннолетних во главе с Дмитрием Чернышенко, который дал соответствующее поручение каждому из ведомств, и в настоящее время данные уже переданы в Интерпол.
"Достоверность наших данных достаточно высокая. Мы разграничили наши данные по всем видам преступлений в соответствии с резолюциями Совбеза ООН, но сейчас задача стояла не только в фиксации преступления, но и в поддержке и помощи детям, которые сегодня и пострадали в результате агрессии киевского режима, и продолжают страдать", - добавила вице-спикер Госдумы.
Парламентарий также уточнила, что министерству просвещения было предложено разработать методические рекомендации для образовательных организаций: рассказать о преступлениях киевского режима, и это можно сделать в формате музеев или других просветительских проектов.
"Важно, чтобы дети понимали, от какого зла защищают нашу страну. Благодаря решениям президента угрозы отодвигаются всё дальше, но наши герои сражаются не с абстрактным врагом. Наши дети должны знать правду, и мы активно работаем в этом направлении", - подчеркнула Кузнецова.
По ее мнению, цель расследования, которое ведется совместно с МИД и Общественной палатой, — добиться международного осуждения преступников, организаторов и пособников киевского режима, виновных в преступлениях против детей и человечности, и многие из этих злодеяний не имеют срока давности, особенно военные преступления на территории Курской области и Донбасса.
"То, что мы обнаружили, леденит кровь в жилах. Трудно найти аналог в истории: если в Великой Отечественной войне нацистская Германия уничтожала население СССР, то киевский режим творит беспрецедентное зло — уничтожает собственный народ, собственных детей. Нам буквально пришлось вырывать из рук директора детского дома малышей, которых прятали в подвале, чтобы тайно вывезти за границу. Спасти их удалось лишь в последний момент — только потому, что на месте случайно оказался сенатор от Херсонской области Игорь Костюкевич. Он оперативно передал информацию, и мы успели вмешаться", - подытожила Кузнецова.
Петербургский международный экономический форум проходил 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.