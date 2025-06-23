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В России создадут навигатор по реабилитации детей, пострадавших от Украины - РИА Новости, 23.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:22 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/rossija-2024780588.html
В России создадут навигатор по реабилитации детей, пострадавших от Украины
В России создадут навигатор по реабилитации детей, пострадавших от Украины - РИА Новости, 23.06.2025
В России создадут навигатор по реабилитации детей, пострадавших от Украины
В России будет создан специальный навигатор по реабилитации пострадавших от киевского режима детей, заявила РИА Новости на ПМЭФ вице-спикер Госдумы Анна... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T11:22:00+03:00
2025-06-23T11:22:00+03:00
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анна кузнецова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. В России будет создан специальный навигатор по реабилитации пострадавших от киевского режима детей, заявила РИА Новости на ПМЭФ вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. "Часть решений касается сопровождения и реабилитации пострадавших детей. Будет создан специальный навигатор по реабилитации. Шаг за шагом для каждой категории детей, нуждающихся в поддержке, будут приняты соответствующие меры. Кроме того, будут усилены меры профилактики и информационной безопасности, а также устранены причины преступлений, совершаемых против наших детей странами, поддерживающими киевский режим", - сказала Кузнецова. Она сообщила, что по результатам работы парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима было общение с более чем 1000 свидетелей. Кузнецова рассказала, что комиссия сумела выработать 64 предложения, которые дошли до президента, были адресованы правительству, а также различным структурам и ведомствам. Кроме того, по ее словам, специально было созвано совещание правительственной комиссии по делам несовершеннолетних во главе с Дмитрием Чернышенко, который дал соответствующее поручение каждому из ведомств, и в настоящее время данные уже переданы в Интерпол. "Достоверность наших данных достаточно высокая. Мы разграничили наши данные по всем видам преступлений в соответствии с резолюциями Совбеза ООН, но сейчас задача стояла не только в фиксации преступления, но и в поддержке и помощи детям, которые сегодня и пострадали в результате агрессии киевского режима, и продолжают страдать", - добавила вице-спикер Госдумы. Парламентарий также уточнила, что министерству просвещения было предложено разработать методические рекомендации для образовательных организаций: рассказать о преступлениях киевского режима, и это можно сделать в формате музеев или других просветительских проектов. "Важно, чтобы дети понимали, от какого зла защищают нашу страну. Благодаря решениям президента угрозы отодвигаются всё дальше, но наши герои сражаются не с абстрактным врагом. Наши дети должны знать правду, и мы активно работаем в этом направлении", - подчеркнула Кузнецова. По ее мнению, цель расследования, которое ведется совместно с МИД и Общественной палатой, — добиться международного осуждения преступников, организаторов и пособников киевского режима, виновных в преступлениях против детей и человечности, и многие из этих злодеяний не имеют срока давности, особенно военные преступления на территории Курской области и Донбасса. "То, что мы обнаружили, леденит кровь в жилах. Трудно найти аналог в истории: если в Великой Отечественной войне нацистская Германия уничтожала население СССР, то киевский режим творит беспрецедентное зло — уничтожает собственный народ, собственных детей. Нам буквально пришлось вырывать из рук директора детского дома малышей, которых прятали в подвале, чтобы тайно вывезти за границу. Спасти их удалось лишь в последний момент — только потому, что на месте случайно оказался сенатор от Херсонской области Игорь Костюкевич. Он оперативно передал информацию, и мы успели вмешаться", - подытожила Кузнецова. Петербургский международный экономический форум проходил 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250530/deti-2020002766.html
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здоровье - общество, россия, курская область, донбасс, анна кузнецова, дмитрий чернышенко, госдума рф, интерпол, оон, украина, общество
ПМЭФ-2025, Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Донбасс, Анна Кузнецова, Дмитрий Чернышенко, Госдума РФ, Интерпол, ООН, Украина, Общество
В России создадут навигатор по реабилитации детей, пострадавших от Украины

Кузнецова: в РФ создадут навигатор по реабилитации пострадавших от Украины детей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЭвакуация мирных жителей из освобожденных районов поселка Курахово
Эвакуация мирных жителей из освобожденных районов поселка Курахово - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Эвакуация мирных жителей из освобожденных районов поселка Курахово. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. В России будет создан специальный навигатор по реабилитации пострадавших от киевского режима детей, заявила РИА Новости на ПМЭФ вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
"Часть решений касается сопровождения и реабилитации пострадавших детей. Будет создан специальный навигатор по реабилитации. Шаг за шагом для каждой категории детей, нуждающихся в поддержке, будут приняты соответствующие меры. Кроме того, будут усилены меры профилактики и информационной безопасности, а также устранены причины преступлений, совершаемых против наших детей странами, поддерживающими киевский режим", - сказала Кузнецова.
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Она сообщила, что по результатам работы парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима было общение с более чем 1000 свидетелей. Кузнецова рассказала, что комиссия сумела выработать 64 предложения, которые дошли до президента, были адресованы правительству, а также различным структурам и ведомствам. Кроме того, по ее словам, специально было созвано совещание правительственной комиссии по делам несовершеннолетних во главе с Дмитрием Чернышенко, который дал соответствующее поручение каждому из ведомств, и в настоящее время данные уже переданы в Интерпол.
"Достоверность наших данных достаточно высокая. Мы разграничили наши данные по всем видам преступлений в соответствии с резолюциями Совбеза ООН, но сейчас задача стояла не только в фиксации преступления, но и в поддержке и помощи детям, которые сегодня и пострадали в результате агрессии киевского режима, и продолжают страдать", - добавила вице-спикер Госдумы.
Парламентарий также уточнила, что министерству просвещения было предложено разработать методические рекомендации для образовательных организаций: рассказать о преступлениях киевского режима, и это можно сделать в формате музеев или других просветительских проектов.
"Важно, чтобы дети понимали, от какого зла защищают нашу страну. Благодаря решениям президента угрозы отодвигаются всё дальше, но наши герои сражаются не с абстрактным врагом. Наши дети должны знать правду, и мы активно работаем в этом направлении", - подчеркнула Кузнецова.
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По ее мнению, цель расследования, которое ведется совместно с МИД и Общественной палатой, — добиться международного осуждения преступников, организаторов и пособников киевского режима, виновных в преступлениях против детей и человечности, и многие из этих злодеяний не имеют срока давности, особенно военные преступления на территории Курской области и Донбасса.
"То, что мы обнаружили, леденит кровь в жилах. Трудно найти аналог в истории: если в Великой Отечественной войне нацистская Германия уничтожала население СССР, то киевский режим творит беспрецедентное зло — уничтожает собственный народ, собственных детей. Нам буквально пришлось вырывать из рук директора детского дома малышей, которых прятали в подвале, чтобы тайно вывезти за границу. Спасти их удалось лишь в последний момент — только потому, что на месте случайно оказался сенатор от Херсонской области Игорь Костюкевич. Он оперативно передал информацию, и мы успели вмешаться", - подытожила Кузнецова.
Петербургский международный экономический форум проходил 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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