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Фестиваль "Дни Достоевского в Оптиной пустыни" посетили 35 тыс человек - РИА Новости, 15.07.2025
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Религия
 
16:12 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/optina-2029270268.html
Фестиваль "Дни Достоевского в Оптиной пустыни" посетили 35 тыс человек
Фестиваль "Дни Достоевского в Оптиной пустыни" посетили 35 тыс человек - РИА Новости, 15.07.2025
Фестиваль "Дни Достоевского в Оптиной пустыни" посетили 35 тыс человек
Фестиваль "Дни Достоевского в Оптиной пустыни 2025" посетили около 35 тысяч человек, рассказал РИА Новости наместник монастыря Оптина пустынь епископ Можайский... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T16:12:00+03:00
2025-07-15T16:12:00+03:00
религия
оптина пустынь
козельск
калужская область
анна кузнецова
федор достоевский
амвросий оптинский (александр гренков)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593211653_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_4e831b705df2c56897c242fc8d60eddc.jpg
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Фестиваль "Дни Достоевского в Оптиной пустыни 2025" посетили около 35 тысяч человек, рассказал РИА Новости наместник монастыря Оптина пустынь епископ Можайский Иосиф (Королев). Духовно-просветительский проект (фестиваль) "Дни Достоевского в Оптиной пустыни 2025" прошел 11-13 июля на территории Калужской области – в самой обители, а также в селе Губино и Козельске. В программе - дискуссии на темы культуры и искусства, концерты, театральные постановки, кинопоказы и литературный блок "Звезды читают Достоевского". Перед зрителями выступили политики, общественные деятели, эксперты по творчеству Достоевского, представители духовенства, артисты. В 2024 году, как рассказывал РИА Новости епископ Иосиф, фестиваль посетили 14 тысяч человек. "Фестиваль расширяется, в этом году мероприятия "Дней Достоевского" посетили около 35 тысяч человек, заработали площадки в Козельске. В студенческом лагере - более 200 человек. Планируем провести фестиваль и в следующем году", - сказал епископ Иосиф. В рамках фестиваля в этом году под руководством зампредседателя Госдумы Анны Кузнецовой прошло выездное заседание межфракционной рабочей группы по законодательной реализации госполитики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Также на фестивале открылся II Международный студенческий лагерь, где были представлены 22 страны. Как ранее поясняли организаторы, задача духовно-просветительского проекта "Дни Достоевского в Оптиной Пустыни", который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив – "помочь обществу, особенно молодежи, противостоять новым вызовам нашего времени и заложить прочную основу духовности и нравственности", добавили организаторы. Введенский ставропигиальный мужской монастырь, или Оптина пустынь, по преданию, был основан в начале XV века раскаявшимся разбойником по имени Опта (в иночестве - Макарий). В 1918 году монастырь был закрыт, но в 1987 году возвращен Русской православной церкви. Оптина пустынь стала известна благодаря своим старцам. С этим монастырем связаны эпизоды в жизни русских писателей и философов. Летом 1878 года после смерти сына сюда приехал Федор Достоевский, некоторые сцены "Братьев Карамазовых" были написаны под впечатлением от этой поездки. Так, прототипом старца Зосимы явился старец Амвросий (преподобный Амвросий Оптинский, канонизирован в 1988 году), живший в то время в оптинском скиту.
https://ria.ru/20250714/most-2029030636.html
https://ria.ru/20250714/zhara-2029028327.html
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оптина пустынь
козельск
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оптина пустынь, козельск, калужская область, анна кузнецова, федор достоевский, амвросий оптинский (александр гренков)
Религия, Оптина пустынь, Козельск, Калужская область, Анна Кузнецова, Федор Достоевский, Амвросий Оптинский (Александр Гренков)

Фестиваль "Дни Достоевского в Оптиной пустыни" посетили 35 тыс человек

© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкСвято-Введенский ставропигиальный монастырь Оптина пустынь
Свято-Введенский ставропигиальный монастырь Оптина пустынь - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Юрий Кавер
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Фестиваль "Дни Достоевского в Оптиной пустыни 2025" посетили около 35 тысяч человек, рассказал РИА Новости наместник монастыря Оптина пустынь епископ Можайский Иосиф (Королев).
Духовно-просветительский проект (фестиваль) "Дни Достоевского в Оптиной пустыни 2025" прошел 11-13 июля на территории Калужской области – в самой обители, а также в селе Губино и Козельске. В программе - дискуссии на темы культуры и искусства, концерты, театральные постановки, кинопоказы и литературный блок "Звезды читают Достоевского". Перед зрителями выступили политики, общественные деятели, эксперты по творчеству Достоевского, представители духовенства, артисты.
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Вчера, 15:14
В 2024 году, как рассказывал РИА Новости епископ Иосиф, фестиваль посетили 14 тысяч человек.
"Фестиваль расширяется, в этом году мероприятия "Дней Достоевского" посетили около 35 тысяч человек, заработали площадки в Козельске. В студенческом лагере - более 200 человек. Планируем провести фестиваль и в следующем году", - сказал епископ Иосиф.
В рамках фестиваля в этом году под руководством зампредседателя Госдумы Анны Кузнецовой прошло выездное заседание межфракционной рабочей группы по законодательной реализации госполитики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Также на фестивале открылся II Международный студенческий лагерь, где были представлены 22 страны.
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Как ранее поясняли организаторы, задача духовно-просветительского проекта "Дни Достоевского в Оптиной Пустыни", который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив – "помочь обществу, особенно молодежи, противостоять новым вызовам нашего времени и заложить прочную основу духовности и нравственности", добавили организаторы.
Введенский ставропигиальный мужской монастырь, или Оптина пустынь, по преданию, был основан в начале XV века раскаявшимся разбойником по имени Опта (в иночестве - Макарий). В 1918 году монастырь был закрыт, но в 1987 году возвращен Русской православной церкви. Оптина пустынь стала известна благодаря своим старцам. С этим монастырем связаны эпизоды в жизни русских писателей и философов. Летом 1878 года после смерти сына сюда приехал Федор Достоевский, некоторые сцены "Братьев Карамазовых" были написаны под впечатлением от этой поездки. Так, прототипом старца Зосимы явился старец Амвросий (преподобный Амвросий Оптинский, канонизирован в 1988 году), живший в то время в оптинском скиту.
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РелигияОптина пустыньКозельскКалужская областьАнна КузнецоваФедор ДостоевскийАмвросий Оптинский (Александр Гренков)
 
 
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