https://ria.ru/20250704/gosduma-2027180822.html

ГД в прошлом году приняла 56 законов о защите семьи

ГД в прошлом году приняла 56 законов о защите семьи - РИА Новости, 04.07.2025

ГД в прошлом году приняла 56 законов о защите семьи

Госдума приняла более 100 законов по защите семьи в восьмом созыве, из которых 56 было принято в Год семьи, сообщила вице-спикер ГД Анна Кузнецова. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T14:19:00+03:00

2025-07-04T14:19:00+03:00

2025-07-04T19:58:00+03:00

общество

анна кузнецова

госдума рф

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Госдума приняла более 100 законов по защите семьи в восьмом созыве, из которых 56 было принято в Год семьи, сообщила вице-спикер ГД Анна Кузнецова."Более 100 законов по защите семьи принято в Государственной Думе в этом (восьмом - ред.) созыве, 56 из них - в Год семьи", - сказала Кузнецова на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".Она добавила, что дело не в количестве принятых законов, а в их содержании.По ее словам, парламентарии каждый раз донастраивают законодательство под ту категорию семей, где нужна поддержка, "на те приоритеты, которые нужны".Кроме того, по мнению Кузнецовой, семья должна чувствовать себя более уверенной с рождением каждого последующего ребенка.Вице-спикер Госдумы также обратила внимание на важность формирования информационной среды, которая должна быть ориентирована на семейные ценности.Она добавила, что дело не в количестве принятых законов, а в их содержании. По ее словам, парламентарии каждый раз донастраивают законодательство под ту категорию семей, где нужна поддержка, "на те приоритеты, которые нужны". Кроме того, по мнению Кузнецовой, семья должна чувствовать себя более уверенной с рождением каждого последующего ребенка. Вице-спикер Госдумы также обратила внимание на важность формирования информационной среды, которая должна быть ориентирована на семейные ценности.

https://realty.ria.ru/20250424/gd-2013233784.html

https://ria.ru/20250522/kuznetsova-2018447491.html

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общество, анна кузнецова, госдума рф