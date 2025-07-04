https://ria.ru/20250704/gosduma-2027180822.html
ГД в прошлом году приняла 56 законов о защите семьи
ГД в прошлом году приняла 56 законов о защите семьи - РИА Новости, 04.07.2025
ГД в прошлом году приняла 56 законов о защите семьи
Госдума приняла более 100 законов по защите семьи в восьмом созыве, из которых 56 было принято в Год семьи, сообщила вице-спикер ГД Анна Кузнецова. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T14:19:00+03:00
2025-07-04T14:19:00+03:00
2025-07-04T19:58:00+03:00
общество
анна кузнецова
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Госдума приняла более 100 законов по защите семьи в восьмом созыве, из которых 56 было принято в Год семьи, сообщила вице-спикер ГД Анна Кузнецова."Более 100 законов по защите семьи принято в Государственной Думе в этом (восьмом - ред.) созыве, 56 из них - в Год семьи", - сказала Кузнецова на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".Она добавила, что дело не в количестве принятых законов, а в их содержании.По ее словам, парламентарии каждый раз донастраивают законодательство под ту категорию семей, где нужна поддержка, "на те приоритеты, которые нужны".Кроме того, по мнению Кузнецовой, семья должна чувствовать себя более уверенной с рождением каждого последующего ребенка.Вице-спикер Госдумы также обратила внимание на важность формирования информационной среды, которая должна быть ориентирована на семейные ценности.Она добавила, что дело не в количестве принятых законов, а в их содержании. По ее словам, парламентарии каждый раз донастраивают законодательство под ту категорию семей, где нужна поддержка, "на те приоритеты, которые нужны". Кроме того, по мнению Кузнецовой, семья должна чувствовать себя более уверенной с рождением каждого последующего ребенка. Вице-спикер Госдумы также обратила внимание на важность формирования информационной среды, которая должна быть ориентирована на семейные ценности.
https://realty.ria.ru/20250424/gd-2013233784.html
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общество, анна кузнецова, госдума рф
Общество, Анна Кузнецова, Госдума РФ
ГД в прошлом году приняла 56 законов о защите семьи
Вице-спикер ГД Кузнецова: ГД в прошлом году приняла 56 законов о защите семьи
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Госдума приняла более 100 законов по защите семьи в восьмом созыве, из которых 56 было принято в Год семьи, сообщила вице-спикер ГД Анна Кузнецова.
"Более 100 законов по защите семьи принято в Государственной Думе в этом (восьмом - ред.) созыве, 56 из них - в Год семьи", - сказала Кузнецова на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
Она добавила, что дело не в количестве принятых законов, а в их содержании.
По ее словам, парламентарии каждый раз донастраивают законодательство под ту категорию семей, где нужна поддержка, "на те приоритеты, которые нужны".
Кроме того, по мнению Кузнецовой, семья должна чувствовать себя более уверенной с рождением каждого последующего ребенка.
Вице-спикер Госдумы также обратила внимание на важность формирования информационной среды, которая должна быть ориентирована на семейные ценности.
Она добавила, что дело не в количестве принятых законов, а в их содержании.
По ее словам, парламентарии каждый раз донастраивают законодательство под ту категорию семей, где нужна поддержка, "на те приоритеты, которые нужны".
Кроме того, по мнению Кузнецовой, семья должна чувствовать себя более уверенной с рождением каждого последующего ребенка.
Вице-спикер Госдумы
также обратила внимание на важность формирования информационной среды, которая должна быть ориентирована на семейные ценности.