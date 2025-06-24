https://ria.ru/20250624/gosduma-2024994888.html

В Госдуме разрабатывают законопроекты о запрете деструктивного контента

В Госдуме разрабатывают законопроекты о запрете деструктивного контента - РИА Новости, 24.06.2025

В Госдуме разрабатывают законопроекты о запрете деструктивного контента

В Госдуме разрабатываются два взаимодополняющих законопроекта о запрете пропаганды деструктивного контента, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ вице-спикер... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T05:31:00+03:00

2025-06-24T05:31:00+03:00

2025-06-24T09:49:00+03:00

пмэф-2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. В Госдуме разрабатываются два взаимодополняющих законопроекта о запрете пропаганды деструктивного контента, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова."Сейчас есть два варианта законопроекта: задача-максимум и задача-минимум. Нам не хочется отказываться от масштабной задачи, но при этом важно, чтобы в законодательство как можно скорее попали решения, которые позволят оперативно принимать меры по защите наших детей. Возможно, мы разобьем работу на несколько этапов", - сказала Кузнецова.Кузнецова сообщила, что начинается проработка и внедрение самого понятия, а также определение его места в законодательстве. Она уточнила, что данные законопроекты - не взаимоисключающие и представляют собой этапы работы."Я не могу сказать, что одного лишь внесения законопроекта о запрете пропаганды деструктивного контента достаточно для решения проблемы. Конечно, нет. Нам необходимо защищать информационное поле созидательным контентом. Это патриотизм, наши ценности, наша богатая культура, история, все то прекрасное и важное, что происходит сегодня. Это наши дети-победители, наши достижения", - сказала Кузнецова.По ее словам, в настоящее время незаконно распространяются различные виды контента, которые считаются вредными для детей, и "враг не дремлет", деструктивная информация продолжает мутировать, поэтому в этой ситуации важно максимально защитить детей и упредить новые угрозы."Поэтому мы предложили гипотезу: необходимо ввести единое "зонтичное" понятие, которое охватывало бы весь вредоносный для детей контент. С этой инициативой мы обратились в экспертные институты. По нашему запросу было проведено специальное исследование, и его результаты - изложенные в многотомном отчете - подтвердили необходимость такого единого определения. Это, безусловно, упростит регулирование данной сферы и усилит защиту детей", - добавила Кузнецова.Политик рассказала, что важно создать правовые барьеры для пропаганды деструктивного контента, и эти задачи должны быть решены в рамках разрабатываемой законодательной инициативы. В то же время она уточнила, что крайне сложно подобрать точные формулировки, которые бы четко описывали это явление, оставались удобными для правоприменения и могли эффективно использоваться структурами, уполномоченными правительством."Цели-то важнейшие - не допустить гибели детей, не допустить их деформации и скатывания к извращениям, которые обрушились на наших детей буквально лавиной. Поэтому сегодня я считаю, что следующий шаг в этом направлении будет крайне важен. Сейчас дисбаланс в информационной среде по-прежнему сохраняется, и именно он провоцирует ту агрессию, с которой деструктивный контент обрушивается на детей. Поэтому, двигаясь в этих двух направлениях, я уверена, что мы достигнем поставленной цели", - подытожила Кузнецова.Петербургский международный экономический форум проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250623/prodazha-2024922457.html

https://ria.ru/20250615/moldaviya-2023001494.html

https://ria.ru/20250611/gosduma-2022204122.html

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общество, анна кузнецова, госдума рф, технологии