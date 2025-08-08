Рейтинг@Mail.ru
В Никарагуа поддержали доклад о преступлениях Киева в Донбассе
05:56 08.08.2025
В Никарагуа поддержали доклад о преступлениях Киева в Донбассе
МЕХИКО, 8 авг — РИА Новости. Национальная ассамблея Никарагуа единогласно одобрила декларацию в поддержку доклада Парламентской комиссии о преступлениях киевского режима против детей Донбасса, сообщила пресс-служба законодательного органа. "Некоторые из этих преступлений отличаются особой жестокостью. Действительно потрясает, когда изучаешь этот доклад, где удалось детально указать имя, возраст, происхождение каждого мальчика или девочки, а также обстоятельства, при которых они были убиты", - заявила первая вице-спикер ассамблеи Арлинг Алонсо, слова которой приведены в сообщении на сайте ассамблеи. Документ, представленный 18 июля в Манагуа вице-спикером Госдумы РФ Анной Кузнецовой, фиксирует факты нарушений прав мирного населения Донбасса, в частности детей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые в Никарагуа называют неотъемлемой частью России. В нём указано, что с 2014 по 2024 год объектами вооружённых атак Киева стали более 131 тысячи человек, включая 24 тысячи 340 детей. Погибли 5 965 человек, среди них 258 несовершеннолетних, ещё 13 364 получили ранения, в том числе 676 детей и подростков. В заявлении парламента отмечается, что преступления сопровождались нарушениями прав на жизнь, здоровье, образование, свободу совести и вероисповедания, а также на использование родного языка. Никарагуанские законодатели указали, что установленные факты нарушений международного гуманитарного права со стороны вооружённых групп киевского режима "демонстрируют признаки международного терроризма, представляющего серьёзную угрозу мировой безопасности". Парламентская комиссия Никарагуа в заключении заявила, что продолжающиеся военные преступления Киева против беззащитных детей должны быть прекращены, а власти Украины должны быть привлечены к ответственности.
в мире, никарагуа, донбасс, россия, анна кузнецова, госдума рф, киев
В Никарагуа поддержали доклад о преступлениях Киева в Донбассе

© Fotolia / carlesВид на город Манагуа, Никарагуа
Вид на город Манагуа, Никарагуа. Архивное фото
МЕХИКО, 8 авг — РИА Новости. Национальная ассамблея Никарагуа единогласно одобрила декларацию в поддержку доклада Парламентской комиссии о преступлениях киевского режима против детей Донбасса, сообщила пресс-служба законодательного органа.
"Некоторые из этих преступлений отличаются особой жестокостью. Действительно потрясает, когда изучаешь этот доклад, где удалось детально указать имя, возраст, происхождение каждого мальчика или девочки, а также обстоятельства, при которых они были убиты", - заявила первая вице-спикер ассамблеи Арлинг Алонсо, слова которой приведены в сообщении на сайте ассамблеи.
Документ, представленный 18 июля в Манагуа вице-спикером Госдумы РФ Анной Кузнецовой, фиксирует факты нарушений прав мирного населения Донбасса, в частности детей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые в Никарагуа называют неотъемлемой частью России. В нём указано, что с 2014 по 2024 год объектами вооружённых атак Киева стали более 131 тысячи человек, включая 24 тысячи 340 детей. Погибли 5 965 человек, среди них 258 несовершеннолетних, ещё 13 364 получили ранения, в том числе 676 детей и подростков.
В заявлении парламента отмечается, что преступления сопровождались нарушениями прав на жизнь, здоровье, образование, свободу совести и вероисповедания, а также на использование родного языка.
Никарагуанские законодатели указали, что установленные факты нарушений международного гуманитарного права со стороны вооружённых групп киевского режима "демонстрируют признаки международного терроризма, представляющего серьёзную угрозу мировой безопасности".
Парламентская комиссия Никарагуа в заключении заявила, что продолжающиеся военные преступления Киева против беззащитных детей должны быть прекращены, а власти Украины должны быть привлечены к ответственности.
