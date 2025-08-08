https://ria.ru/20250808/nikaragua-2034062511.html

В Никарагуа поддержали доклад о преступлениях Киева в Донбассе

В Никарагуа поддержали доклад о преступлениях Киева в Донбассе - РИА Новости, 08.08.2025

В Никарагуа поддержали доклад о преступлениях Киева в Донбассе

Национальная ассамблея Никарагуа единогласно одобрила декларацию в поддержку доклада Парламентской комиссии о преступлениях киевского режима против детей... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T05:56:00+03:00

2025-08-08T05:56:00+03:00

2025-08-08T05:56:00+03:00

в мире

никарагуа

донбасс

россия

анна кузнецова

госдума рф

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149530/02/1495300229_0:313:6000:3688_1920x0_80_0_0_96063b7220293779532f8660ee3ae3ee.jpg

МЕХИКО, 8 авг — РИА Новости. Национальная ассамблея Никарагуа единогласно одобрила декларацию в поддержку доклада Парламентской комиссии о преступлениях киевского режима против детей Донбасса, сообщила пресс-служба законодательного органа. "Некоторые из этих преступлений отличаются особой жестокостью. Действительно потрясает, когда изучаешь этот доклад, где удалось детально указать имя, возраст, происхождение каждого мальчика или девочки, а также обстоятельства, при которых они были убиты", - заявила первая вице-спикер ассамблеи Арлинг Алонсо, слова которой приведены в сообщении на сайте ассамблеи. Документ, представленный 18 июля в Манагуа вице-спикером Госдумы РФ Анной Кузнецовой, фиксирует факты нарушений прав мирного населения Донбасса, в частности детей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые в Никарагуа называют неотъемлемой частью России. В нём указано, что с 2014 по 2024 год объектами вооружённых атак Киева стали более 131 тысячи человек, включая 24 тысячи 340 детей. Погибли 5 965 человек, среди них 258 несовершеннолетних, ещё 13 364 получили ранения, в том числе 676 детей и подростков. В заявлении парламента отмечается, что преступления сопровождались нарушениями прав на жизнь, здоровье, образование, свободу совести и вероисповедания, а также на использование родного языка. Никарагуанские законодатели указали, что установленные факты нарушений международного гуманитарного права со стороны вооружённых групп киевского режима "демонстрируют признаки международного терроризма, представляющего серьёзную угрозу мировой безопасности". Парламентская комиссия Никарагуа в заключении заявила, что продолжающиеся военные преступления Киева против беззащитных детей должны быть прекращены, а власти Украины должны быть привлечены к ответственности.

https://ria.ru/20250228/nikaragua-2002080792.html

https://ria.ru/20250520/slovakiya-2018134073.html

никарагуа

донбасс

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, никарагуа, донбасс, россия, анна кузнецова, госдума рф, киев