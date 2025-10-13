В Госдуме предложили ЦБ спросить у россиян, стоит ли менять дизайн купюр

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что направила обращение в Центробанк с предложением спросить у граждан, стоит ли менять изображение на купюре номиналом 500 рублей.

Двенадцатого октября Банк России сообщил, что принял решение отменить голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей. Отмечалось, что новые даты голосования по символам для этой купюры будут объявлены дополнительно.

"Мы снова обращаемся к руководству Центробанка с предложениями: если будет новое голосование, то предлагаем включить пункт: "нужно ли менять изображение на купюре?". Возможно, большинство людей устраивает сегодняшнее изображение. И это для всех облегчит задачу. И даст время более качественно подготовиться к решению этого вопроса", - написала Кузнецова в своем Telegram-канале.

По ее словам, решение Центробанка об изменении изображения купюры вызывает много вопросов, в том числе, почему решили отказаться от прежнего изображения, проводились ли опросы населения, почему так некачественно технически был организован процесс голосования.

Она также призвала задуматься о том, соответствует ли происходящее задачам, которые ставит президент России Владимир Путин , "сама жизнь в условиях проведения СВО, когда нам нужна консолидация всех сил и единство? Когда любой раздор играет на руку врагу?".

"Что мы видим происходит с обсуждением купюр уже не в первый раз? Оно организовано было так, что подняло волну не просто различных позиций, а породило противостояние внутри общества, и это, когда враг просто озверел, идут обстрелы приграничья, гибнут люди, ранены снова дети", - отметила она.

Кузнецова добавила, что, если решение менять изображение все же будет принято, то важно найти варианты, объединяющие все общество.