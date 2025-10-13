Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ЦБ спросить у россиян, стоит ли менять дизайн купюр - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/kuznetsova-2047943416.html
В Госдуме предложили ЦБ спросить у россиян, стоит ли менять дизайн купюр
В Госдуме предложили ЦБ спросить у россиян, стоит ли менять дизайн купюр - РИА Новости, 13.10.2025
В Госдуме предложили ЦБ спросить у россиян, стоит ли менять дизайн купюр
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что направила обращение в Центробанк с предложением спросить у граждан, стоит ли менять изображение на купюре... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T13:24:00+03:00
2025-10-13T13:24:00+03:00
общество
россия
пятигорск
скфо
анна кузнецова
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888014146_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_b74e8f690ab2c5eafd8ea843d4ca2770.jpg
https://ria.ru/20251006/dizayn-2046554180.html
https://ria.ru/20251010/kadyrov-2047509715.html
https://ria.ru/20251012/banknota-2047843569.html
россия
пятигорск
скфо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888014146_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_f32d3f843b5506504f2fd37d99e70aea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, пятигорск, скфо, анна кузнецова, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Пятигорск, СКФО, Анна Кузнецова, Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуме предложили ЦБ спросить у россиян, стоит ли менять дизайн купюр

В Госдуме предложили уточнить, нужно ли менять изображение на купюре 500 рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип цифрового рубля
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Логотип цифрового рубля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что направила обращение в Центробанк с предложением спросить у граждан, стоит ли менять изображение на купюре номиналом 500 рублей.
Двенадцатого октября Банк России сообщил, что принял решение отменить голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей. Отмечалось, что новые даты голосования по символам для этой купюры будут объявлены дополнительно.
Деньги - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Экономист объяснил, зачем меняют дизайн популярных купюр
6 октября, 03:18
"Мы снова обращаемся к руководству Центробанка с предложениями: если будет новое голосование, то предлагаем включить пункт: "нужно ли менять изображение на купюре?". Возможно, большинство людей устраивает сегодняшнее изображение. И это для всех облегчит задачу. И даст время более качественно подготовиться к решению этого вопроса", - написала Кузнецова в своем Telegram-канале.
По ее словам, решение Центробанка об изменении изображения купюры вызывает много вопросов, в том числе, почему решили отказаться от прежнего изображения, проводились ли опросы населения, почему так некачественно технически был организован процесс голосования.
Она также призвала задуматься о том, соответствует ли происходящее задачам, которые ставит президент России Владимир Путин, "сама жизнь в условиях проведения СВО, когда нам нужна консолидация всех сил и единство? Когда любой раздор играет на руку врагу?".
"Что мы видим происходит с обсуждением купюр уже не в первый раз? Оно организовано было так, что подняло волну не просто различных позиций, а породило противостояние внутри общества, и это, когда враг просто озверел, идут обстрелы приграничья, гибнут люди, ранены снова дети", - отметила она.
Страница сайта ЦБ РФ с голосованием за новый дизайн 500-рублевой банкноты - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Кадыров разыграет iPhone среди участников голосования за символы на купюре
10 октября, 13:42
Кузнецова добавила, что, если решение менять изображение все же будет принято, то важно найти варианты, объединяющие все общество.
Первого октября Центробанк объявил о старте голосования по новому дизайну банкноты номиналом 500 рублей. Каждому участнику голосования предстояло выбрать два символа: для лицевой стороны банкноты - из достопримечательностей Пятигорска, а для оборотной - из объектов регионов СКФО.
Ахмед Дудаев - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
В Чечне поприветствовали отмену голосования по новой купюре
12 октября, 20:35
 
ОбществоРоссияПятигорскСКФОАнна КузнецоваВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала