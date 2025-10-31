В ГД назвали существование "Миротворца" приговором для международного права

По ее словам, тот факт, что на сайт "Миротворец" стали попадать дети, демонстрирует не просто неуважение к международным структурам, а ощущение безнаказанности, его создатели понимают, что им ничего не будет.

"Они продолжат свою преступную деятельность, будут вести преступные действия, и им ничего не будет. И вот это ощущение безнаказанности сегодня привело к ощущению абсолютной бессмысленности существования тех международных правовых инструментов, которые были созданы для того, чтобы решать очень серьезные вопросы", - добавила парламентарий.