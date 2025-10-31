В ГД назвали существование "Миротворца" приговором для международного права

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Сам факт существования скандально известного украинского сайта "Миротворец" является приговором для международной системы права, призванной предотвращать подобного рода ситуации, заявила РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
"На мой взгляд, существование этого сайта - это такой диагноз и приговор международной системе права... Создали ООН для того, чтобы можно было выходить из этих конфликтов, не доводить до таких страшных ситуаций, до страшных войн, а учиться договариваться. Эта организация должна предотвращать подобные конфликты. Так она не может справиться даже с сайтом. И вот этот диагноз, то, что до сих пор "Миротворец" существует и его может увидеть каждый, на мой взгляд, вот и есть этот приговор системе, ее беззубости, ее слабости", - сказала Кузнецова.
По ее словам, тот факт, что на сайт "Миротворец" стали попадать дети, демонстрирует не просто неуважение к международным структурам, а ощущение безнаказанности, его создатели понимают, что им ничего не будет.
"Они продолжат свою преступную деятельность, будут вести преступные действия, и им ничего не будет. И вот это ощущение безнаказанности сегодня привело к ощущению абсолютной бессмысленности существования тех международных правовых инструментов, которые были созданы для того, чтобы решать очень серьезные вопросы", - добавила парламентарий.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
