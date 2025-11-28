Рейтинг@Mail.ru
28.11.2025
15:30 28.11.2025
ДНР может стать центром по подготовке хирургов, заявила вице-спикер Госдумы
ДНР может стать центром по подготовке хирургов, заявила вице-спикер Госдумы
Донбасс может стать ресурсным центром по подготовке медицинских кадров, в том числе хирургов, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. РИА Новости, 28.11.2025
донбасс, россия, донецкая народная республика, анна кузнецова, денис пушилин, госдума рф
Донбасс, Россия, Донецкая Народная Республика, Анна Кузнецова, Денис Пушилин, Госдума РФ
ДНР может стать центром по подготовке хирургов, заявила вице-спикер Госдумы

Кузнецова: Донбасс может стать ресурсным центром по подготовке хирургов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Вице-спикер Государственной Думы РФ Анна Кузнецова
Вице-спикер Государственной Думы РФ Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Вице-спикер Государственной Думы РФ Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Донбасс может стать ресурсным центром по подготовке медицинских кадров, в том числе хирургов, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
"Если мы видим здесь сильный центр, то значит, нужно сюда вкладывать, нужно приглашать специалистов, подключать федеральные центры, Минздрав России и формировать здесь ресурсный центр по подготовке специалистов, центр компетенций. Пусть тут готовят хирургов, раз есть такая крутая команда", - сказала Кузнецова на подкасте "Экспромт-подкаст" с главой ДНР Денисом Пушилиным, опубликованном в его Telegram-канале.
Пушилин подчеркнул, что в последующем необходимо создавать условия, чтобы специалисты оставались в регионе.
Врач держит стетоскоп - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В Мариуполе приступили к работе более двадцати врачей из Петербурга
30 сентября, 08:44
 
