В Госдуме рассказали о росте "детского бюджета"

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Финансирование мер поддержки семей с детьми в России в 2026 году вырастет, несмотря на текущие задачи в рамках СВО и необходимость защиты суверенитета, также будут введены специальные налоговые выплаты для семей с детьми, сообщила РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Парламентарий также обратила внимание на работу по защите ценностного суверенитета, которая ведется в Госдуме. Она сообщила, что была создана межфракционная рабочая группа, объединившая все политические силы, в рамках этой работы уже подготовлены и находятся в стадии разработки законопроекты, направленные на защиту традиционных ценностей.