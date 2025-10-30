Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о росте "детского бюджета"
02:38 30.10.2025
В Госдуме рассказали о росте "детского бюджета"
В Госдуме рассказали о росте "детского бюджета"
Финансирование мер поддержки семей с детьми в России в 2026 году вырастет, несмотря на текущие задачи в рамках СВО и необходимость защиты суверенитета, также... РИА Новости, 30.10.2025
В Госдуме рассказали о росте "детского бюджета"

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Финансирование мер поддержки семей с детьми в России в 2026 году вырастет, несмотря на текущие задачи в рамках СВО и необходимость защиты суверенитета, также будут введены специальные налоговые выплаты для семей с детьми, сообщила РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
"Несмотря на то, что идёт специальная военная операция и средства, конечно, уходят на защиту суверенитета, проведение и реализацию важнейших очень военных задач, мы видим рост финансирования так называемого "детского бюджета": меры поддержки, новые выплаты - с 2026 вводится семейная налоговая выплата", — сказала Кузнецова.
Вице-спикер Госдумы добавила, что поддержка семей и детства является безусловным национальным приоритетом, обозначенным президентом. По ее словам, в 2026 году будут введены новые меры поддержки — специальные налоговые выплаты для семей с детьми, это решение уже заложено в проект федерального бюджета.
Парламентарий также обратила внимание на работу по защите ценностного суверенитета, которая ведется в Госдуме. Она сообщила, что была создана межфракционная рабочая группа, объединившая все политические силы, в рамках этой работы уже подготовлены и находятся в стадии разработки законопроекты, направленные на защиту традиционных ценностей.
