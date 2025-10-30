https://ria.ru/20251030/gosduma-2051680654.html
В Госдуме рассказали о росте "детского бюджета"
В Госдуме рассказали о росте "детского бюджета" - РИА Новости, 30.10.2025
В Госдуме рассказали о росте "детского бюджета"
Финансирование мер поддержки семей с детьми в России в 2026 году вырастет, несмотря на текущие задачи в рамках СВО и необходимость защиты суверенитета, также... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T02:38:00+03:00
2025-10-30T02:38:00+03:00
2025-10-30T02:39:00+03:00
общество
россия
анна кузнецова
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
https://ria.ru/20251012/razvod-2047786449.html
https://ria.ru/20251029/gosduma-2051344845.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, анна кузнецова, госдума рф
Общество, Россия, Анна Кузнецова, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о росте "детского бюджета"
Депутат Кузнецова: "детский бюджет" в 2026 году вырастет, появятся новые выплаты
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Финансирование мер поддержки семей с детьми в России в 2026 году вырастет, несмотря на текущие задачи в рамках СВО и необходимость защиты суверенитета, также будут введены специальные налоговые выплаты для семей с детьми, сообщила РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
"Несмотря на то, что идёт специальная военная операция и средства, конечно, уходят на защиту суверенитета, проведение и реализацию важнейших очень военных задач, мы видим рост финансирования так называемого "детского бюджета": меры поддержки, новые выплаты - с 2026 вводится семейная налоговая выплата", — сказала Кузнецова
.
Вице-спикер Госдумы
добавила, что поддержка семей и детства является безусловным национальным приоритетом, обозначенным президентом. По ее словам, в 2026 году будут введены новые меры поддержки — специальные налоговые выплаты для семей с детьми, это решение уже заложено в проект федерального бюджета.
Парламентарий также обратила внимание на работу по защите ценностного суверенитета, которая ведется в Госдуме. Она сообщила, что была создана межфракционная рабочая группа, объединившая все политические силы, в рамках этой работы уже подготовлены и находятся в стадии разработки законопроекты, направленные на защиту традиционных ценностей.