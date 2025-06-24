https://ria.ru/20250624/rossiya-2025159540.html

Социолог рассказал, что мешает росту рождаемости в России

Социолог рассказал, что мешает росту рождаемости в России - РИА Новости, 24.06.2025

Социолог рассказал, что мешает росту рождаемости в России

Многие российские семьи, где уже есть один ребенок, хотели бы иметь трех-четырех детей, но росту рождаемости препятствуют материальные трудности, связанные с... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T17:59:00+03:00

2025-06-24T17:59:00+03:00

2025-06-24T18:00:00+03:00

общество

россия

анна кузнецова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Многие российские семьи, где уже есть один ребенок, хотели бы иметь трех-четырех детей, но росту рождаемости препятствуют материальные трудности, связанные с необходимостью обеспечить ребенку надлежащий уровень жизни, рассказал, отвечая на вопрос РИА Новости, научный руководитель Федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) Российской академии наук, директор Института социологии ФНИСЦ РАН Михаил Горшков. Горшков во вторник принял участие в работе I Петербургского социологического форума. "Желание иметь детей (у россиян – ред.) есть. Когда мы спрашиваем, а сколько бы вы хотели иметь детей, то называют цифру три-четыре, а реально – один... Но главное - желание, от которого можно оттолкнуться... остается создать условия. Половина (опрошенных – ред.) желает завести еще детей, каждая вторая мама и каждый второй папа", – сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. Как отметил Горшков, наряду с заинтересованностью в росте рождаемости на ее динамику влияет и материальная составляющая, несмотря на активную государственную поддержку. "Жизнь не дешевеет, а дорожает, и даже те семьи, которые (находятся – ред.) в возрасте 30-40 лет, когда в принципе можно решать эти задачи, трижды подумают, а потом, возможно, и еще раз подумают, прежде чем пойти на этот шаг, потому что дети требуют определенных инвестиций... начиная с детской одежды и заканчивая детским питанием", – пояснил социолог. Ранее в июне в рамках Петербургского международного экономического форума вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщала, что потенциал многодетности в России составляет 53%, это больше, чем во всех государствах мира.

https://ria.ru/20250618/pushilin-2023616859.html

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общество, россия, анна кузнецова, госдума рф