В Госдуму внесли проект о размещении флага России на спортивных объектах - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
12:44 24.11.2025 (обновлено: 14:13 24.11.2025)
В Госдуму внесли проект о размещении флага России на спортивных объектах
анна кузнецова, госдума рф, спорт
Анна Кузнецова, Госдума РФ, Спорт
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРоссийский флаг в руке болельщика
Российский флаг в руке болельщика - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Российский флаг в руке болельщика. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить, что государственный флаг РФ должен быть постоянно вывешен на объектах спорта, зданиях организаций, являющихся субъектами физической культуры и спорта, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
«

"Вместе с коллегами внесли законопроект о расширении использования государственного флага Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта. Мы предлагаем установить, что государственный флаг Российской Федерации должен быть вывешен постоянно на объектах спорта, зданиях организаций, являющихся субъектами физической культуры и спорта", - написала Кузнецова в своем канале в Мах.

Вице-спикер Госдумы уточнила, что в марте 2024 года на законодательном уровне была закреплена обязанность по размещению государственного флага на зданиях всех организаций дополнительного образования, а в июле 2025 года аналогичные обязанности предусмотрены в отношении учреждений молодежной политики. Парламентарий добавила, что спортивные объекты остались без внимания, что, по ее мнению, является несправедливым.
Кузнецова отметила, что данный законопроект направлен на сохранение российских ценностей, а также на воспитание будущего поколения России.
Стадион Петровский - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В Госдуме предложили освободить спортивные объекты от имущественного налога
21 октября, 04:37
 
Анна КузнецоваГосдума РФСпорт
 
