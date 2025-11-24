https://ria.ru/20251124/flag-2057115367.html
В Госдуму внесли проект о размещении флага России на спортивных объектах
В Госдуму внесли проект о размещении флага России на спортивных объектах
В Госдуму внесли проект о размещении флага России на спортивных объектах
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить, что государственный флаг РФ должен быть постоянно вывешен на объектах спорта, зданиях...
2025-11-24T12:44:00+03:00
2025-11-24T12:44:00+03:00
2025-11-24T14:13:00+03:00
В Госдуму внесли проект о размещении флага России на спортивных объектах
В Госдуму внесли законопроект о постоянном размещении флага на объектах спорта
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить, что государственный флаг РФ должен быть постоянно вывешен на объектах спорта, зданиях организаций, являющихся субъектами физической культуры и спорта, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
"Вместе с коллегами внесли законопроект о расширении использования государственного флага Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта. Мы предлагаем установить, что государственный флаг Российской Федерации должен быть вывешен постоянно на объектах спорта, зданиях организаций, являющихся субъектами физической культуры и спорта", - написала Кузнецова в своем канале в Мах.
Вице-спикер Госдумы уточнила, что в марте 2024 года на законодательном уровне была закреплена обязанность по размещению государственного флага на зданиях всех организаций дополнительного образования, а в июле 2025 года аналогичные обязанности предусмотрены в отношении учреждений молодежной политики. Парламентарий добавила, что спортивные объекты остались без внимания, что, по ее мнению, является несправедливым.
Кузнецова отметила, что данный законопроект направлен на сохранение российских ценностей, а также на воспитание будущего поколения России
