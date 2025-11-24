В Госдуму внесли проект о размещении флага России на спортивных объектах

"Вместе с коллегами внесли законопроект о расширении использования государственного флага Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта. Мы предлагаем установить, что государственный флаг Российской Федерации должен быть вывешен постоянно на объектах спорта, зданиях организаций, являющихся субъектами физической культуры и спорта", - написала Кузнецова в своем канале в Мах .

Вице-спикер Госдумы уточнила, что в марте 2024 года на законодательном уровне была закреплена обязанность по размещению государственного флага на зданиях всех организаций дополнительного образования, а в июле 2025 года аналогичные обязанности предусмотрены в отношении учреждений молодежной политики. Парламентарий добавила, что спортивные объекты остались без внимания, что, по ее мнению, является несправедливым.