29.10.2025
03:14 29.10.2025
В Госдуме рассказали о помощи детям, пострадавшим от преступлений Киева
В Госдуме рассказали о помощи детям, пострадавшим от преступлений Киева - РИА Новости, 29.10.2025
В Госдуме рассказали о помощи детям, пострадавшим от преступлений Киева
В рамках работы парламентской комиссии по расследованию преступлений киевского режима в отношении детей была оказана помощь более тысячи ребят, которые... РИА Новости, 29.10.2025
В Госдуме рассказали о помощи детям, пострадавшим от преступлений Киева

Кузнецова: парламентская комиссия помогла более чем тысяче детей

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В рамках работы парламентской комиссии по расследованию преступлений киевского режима в отношении детей была оказана помощь более тысячи ребят, которые пострадали в ходе боевых действий, сообщила РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
"В рамках расследования нашей комиссии мы, выявляя преступления, старались и помогать детям, которые пострадали от этих преступлений. Сейчас более тысячи детей получили помощь, реабилитацию", – сказала Кузнецова.
Вице-спикер Госдумы отметила, что эта работа будет продолжаться. По ее словам, Минтруд по обращению парламентариев создаст специальную навигацию для детей, которые получили травмы.
"Например, недавно реабилитацию прошла девочка из Горловки, получившая ампутацию руки и ноги. Сейчас полный курс пройден, и это не последний этап реабилитации. Нужно сделать так, чтобы все это было бесшовно, чтобы было максимально удобно. Мы занимались совместно с фондом "Доктор Лиза". Мы вместе постоянно с ними на связи, помогаем и общаемся с семьями, которые на постоянном патронате", – подчеркнула она.
