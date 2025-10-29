В Госдуме рассказали о помощи детям, пострадавшим от преступлений Киева

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В рамках работы парламентской комиссии по расследованию преступлений киевского режима в отношении детей была оказана помощь более тысячи ребят, которые пострадали в ходе боевых действий, сообщила РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.