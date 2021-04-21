https://ria.ru/20210421/debi-1729245559.html

Биография Махамата Идриса Деби

Биография Махамата Идриса Деби

Махамат Идрис Деби (Mahamat Idriss Déby) родился в 1983 году в Чаде в семье Идриса Деби (1952-2021), который был президентом страны с 1990 по 2021 год. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:39

2021-04-21T12:39

2021-04-21T12:39

идрис деби

чад

справки

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Махамат Идрис Деби (Mahamat Idriss Déby) родился в 1983 году в Чаде в семье Идриса Деби (1952-2021), который был президентом страны с 1990 по 2021 год.В начале 2000-х годов Махамат Идрис Деби учился в Группе объединенных военных школ Чада. Затем прошел обучение в военном училище в Экс-ан-Провансе во Франции. По возвращении в Чад работал в Главном управлении Службы безопасности государственных учреждений.В 2009 году Махамат Идрисс Деби принял участие в битве при Ам Даме против повстанцев, лидером которых был его двоюродный брат Тиман Эрдими (Timan Erdimi), на востоке Чада.Тиман Эрдими вместе с братом Томом помогали президенту Чада Идрису Деби выстраивать вертикаль власти и партийные структуры, но в середине 2000-х, когда Идрис Деби решил изменить конституцию и баллотироваться снова, братья, видевшие себя его преемниками, покинули страну. В настоящее время Тиман Эрдими, проживающий в изгнании за границей, стоит за повстанческой активностью и вооруженной оппозицией.В 2010 году Махамат Идрис Деби принял командование бронетанковой эскадрильей в Главном управлении Службы безопасности государственных учреждений Чада. В январе 2013 года он был назначен заместителем командующего Вооруженными силами Чада в Мали. Впоследствии Махамат Идрис Деби получил звание генерала армии и возглавил президентскую гвардию.11 апреля 2021 года в Чаде прошли президентские выборы, Идрис Деби был переизбран на шестой срок, набрав более 79% голосов избирателей.В день выборов боевики начали наступление на Чад с баз в Ливии. 17 апреля власти Чада заявили, что атака повстанцев в северных регионах страны "завершилась", но затем бои опять возобновились. 19 апреля армия Чада отчиталась о ликвидации свыше 300 боевиков из повстанческой группировки "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT). 20 апреля Идрис Деби приехал на передовую, чтобы отпраздновать победу в борьбе с боевиками и руководить операциями вооруженных сил. В результате столкновений глава Чада был ранен и впоследствии скончался в больнице.После кончины президента Махамат Идрис Деби был назначен председателем переходного военного совета Чада.Согласно принятой хартии переходного периода он будет исполнять функции главы государства и главнокомандующего. Переходный период в Чаде продлится 18 месяцев. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

идрис деби, чад, справки