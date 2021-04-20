https://ria.ru/20210420/chad-1729039487.html

Глава Чада, находящийся у власти более 30 лет, снова победил на выборах

Глава Чада, находящийся у власти более 30 лет, снова победил на выборах

Действующий лидер Чада Идрис Деби победил на президентских выборах, проходивших в стране 11 апреля, и переизбрался на шестой срок, набрав более 79% голосов... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T09:31

2021-04-20T09:31

2021-04-20T09:31

идрис деби

чад

сша

мали

нджамена

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155964/53/1559645340_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_995033ddc6e35433c163b67fee505128.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Действующий лидер Чада Идрис Деби победил на президентских выборах, проходивших в стране 11 апреля, и переизбрался на шестой срок, набрав более 79% голосов избирателей, сообщает местная газета Al Wihda.Предварительные итоги выборов подвела Независимая избирательная комиссия Чада (CENI). Нынешний президент страны, 68-летний Деби, по данным избиркома, победил с результатом 79,32% голосов.Второе место занял бывший премьер Альбер Пахими Падаке с результатом 10,32%. На третьем месте с 3,16% оказалась Лиди Бассемда - первая женщина, которая решила баллотироваться в президенты Чада. Предварительные итоги должен утвердить Верховный суд страны.Явка на выборах составила 64,81%. Деби находится на посту президента Чада с декабря 1990 года.В день выборов боевики начали наступление на Чад с баз в Ливии. В минувшую субботу власти Чада заявили, что атака повстанцев в северных регионах страны "завершилась", но в воскресенье бои опять возобновились. Госдепартамент США в воскресенье заявил, что отзывает членов семей дипломатов из посольства в Чаде из-за угрозы нападения на столицу Нджамену. Как передает агентство Франс Пресс, в понедельник армия Чада отчиталась о ликвидации свыше 300 боевиков из повстанческой группировки "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT).Чад расположен в африканском регионе Сахель, одном из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура "Сахельская пятерка" (G5), в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.

https://ria.ru/20200428/1570696728.html

https://ria.ru/20190809/1557345366.html

чад

сша

мали

нджамена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

идрис деби, чад, сша, мали, нджамена, в мире