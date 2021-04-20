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Глава Чада, находящийся у власти более 30 лет, снова победил на выборах
Глава Чада, находящийся у власти более 30 лет, снова победил на выборах
Действующий лидер Чада Идрис Деби победил на президентских выборах, проходивших в стране 11 апреля, и переизбрался на шестой срок, набрав более 79% голосов... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T09:31
2021-04-20T09:31
идрис деби
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Действующий лидер Чада Идрис Деби победил на президентских выборах, проходивших в стране 11 апреля, и переизбрался на шестой срок, набрав более 79% голосов избирателей, сообщает местная газета Al Wihda.Предварительные итоги выборов подвела Независимая избирательная комиссия Чада (CENI). Нынешний президент страны, 68-летний Деби, по данным избиркома, победил с результатом 79,32% голосов.Второе место занял бывший премьер Альбер Пахими Падаке с результатом 10,32%. На третьем месте с 3,16% оказалась Лиди Бассемда - первая женщина, которая решила баллотироваться в президенты Чада. Предварительные итоги должен утвердить Верховный суд страны.Явка на выборах составила 64,81%. Деби находится на посту президента Чада с декабря 1990 года.В день выборов боевики начали наступление на Чад с баз в Ливии. В минувшую субботу власти Чада заявили, что атака повстанцев в северных регионах страны "завершилась", но в воскресенье бои опять возобновились. Госдепартамент США в воскресенье заявил, что отзывает членов семей дипломатов из посольства в Чаде из-за угрозы нападения на столицу Нджамену. Как передает агентство Франс Пресс, в понедельник армия Чада отчиталась о ликвидации свыше 300 боевиков из повстанческой группировки "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT).Чад расположен в африканском регионе Сахель, одном из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура "Сахельская пятерка" (G5), в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.
https://ria.ru/20200428/1570696728.html
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идрис деби, чад, сша, мали, нджамена, в мире

Глава Чада, находящийся у власти более 30 лет, снова победил на выборах

09:31 20.04.2021
 
© AP Photo / Susan WalshПрезидент Чада Идрис Деби с супругой Хиндой во время визита в США. 5 августа 2014
Президент Чада Идрис Деби с супругой Хиндой во время визита в США. 5 августа 2014 - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Действующий лидер Чада Идрис Деби победил на президентских выборах, проходивших в стране 11 апреля, и переизбрался на шестой срок, набрав более 79% голосов избирателей, сообщает местная газета Al Wihda.
Предварительные итоги выборов подвела Независимая избирательная комиссия Чада (CENI). Нынешний президент страны, 68-летний Деби, по данным избиркома, победил с результатом 79,32% голосов.
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В Чаде исключили смертную казнь из антитеррористического законодательства
Второе место занял бывший премьер Альбер Пахими Падаке с результатом 10,32%. На третьем месте с 3,16% оказалась Лиди Бассемда - первая женщина, которая решила баллотироваться в президенты Чада. Предварительные итоги должен утвердить Верховный суд страны.
Явка на выборах составила 64,81%. Деби находится на посту президента Чада с декабря 1990 года.
В день выборов боевики начали наступление на Чад с баз в Ливии. В минувшую субботу власти Чада заявили, что атака повстанцев в северных регионах страны "завершилась", но в воскресенье бои опять возобновились. Госдепартамент США в воскресенье заявил, что отзывает членов семей дипломатов из посольства в Чаде из-за угрозы нападения на столицу Нджамену. Как передает агентство Франс Пресс, в понедельник армия Чада отчиталась о ликвидации свыше 300 боевиков из повстанческой группировки "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT).
Чад расположен в африканском регионе Сахель, одном из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура "Сахельская пятерка" (G5), в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.
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