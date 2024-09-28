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Посольство в Чаде не смогло подтвердить освобождение задержанных россиян
Посольство в Чаде не смогло подтвердить освобождение задержанных россиян - РИА Новости, 28.09.2024
Посольство в Чаде не смогло подтвердить освобождение задержанных россиян
Посольство России в Чаде пока не может подтвердить, что задержанных в стране россиян освободили, заявила РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии Юлия... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T18:06
2024-09-28T18:06
2024-09-28T18:06
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Посольство России в Чаде пока не может подтвердить, что задержанных в стране россиян освободили, заявила РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии Юлия Гнездилова. Ранее посол Чада в Москве Адам Бешир сообщал РИА Новости, что президент Чада Махамат Идрис Деби принял решение освободить задержанных в стране россиян, среди которых социолог Максим Шугалей. Он так же заявлял, что задержанные будут освобождены и переданы властям РФ. По словам Бешира, всего были задержаны четыре человека. "Подтвердить их освобождение пока не можем, занимаемся вопросом", - рассказала агентству Гнездилова, отвечая на соответствующий вопрос. Коллеги социолога в воскресенье сообщили РИА Новости, что Максим Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту столицы Чада без объяснения причин. По их данным, последний раз Шугалей выходил на связь днем в четверг, он сообщал, что его не пустили на границе. МИД РФ сообщал, что Москва предпринимает все необходимые меры для освобождения трех граждан РФ и гражданина Белоруссии, задержанных в африканской стране: россиян Шугалея, Суэйфана, Царева и гражданина Белоруссии Денисевича.
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в мире, россия, белоруссия, чад, идрис деби
В мире, Россия, Белоруссия, Чад, Идрис Деби
Посольство в Чаде не смогло подтвердить освобождение задержанных россиян
Посольство в Чаде не смогло подтвердить освобождение Шугалея и Суэйфана
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Посольство России в Чаде пока не может подтвердить, что задержанных в стране россиян освободили, заявила РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии Юлия Гнездилова.
Ранее посол Чада в Москве Адам Бешир сообщал РИА Новости, что президент Чада Махамат Идрис Деби
принял решение освободить задержанных в стране россиян, среди которых социолог Максим Шугалей. Он так же заявлял, что задержанные будут освобождены и переданы властям РФ. По словам Бешира, всего были задержаны четыре человека.
"Подтвердить их освобождение пока не можем, занимаемся вопросом", - рассказала агентству Гнездилова, отвечая на соответствующий вопрос.
Коллеги социолога в воскресенье сообщили РИА Новости, что Максим Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту столицы Чада без объяснения причин. По их данным, последний раз Шугалей выходил на связь днем в четверг, он сообщал, что его не пустили на границе.
МИД РФ
сообщал, что Москва
предпринимает все необходимые меры для освобождения трех граждан РФ и гражданина Белоруссии
, задержанных в африканской стране: россиян Шугалея, Суэйфана, Царева и гражданина Белоруссии Денисевича.