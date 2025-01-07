https://ria.ru/20250107/makron-1992749644.html

Президент Чада раскритиковал слова Макрона о неблагодарности Африки

Президент Чада раскритиковал слова Макрона о неблагодарности Африки - РИА Новости, 07.01.2025

Президент Чада раскритиковал слова Макрона о неблагодарности Африки

Президент Чада Махамат Идрис Деби раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона, обвинившего Африку в якобы неблагодарности за помощь в борьбе с... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T16:51:00+03:00

2025-01-07T16:51:00+03:00

2025-01-07T17:55:00+03:00

в мире

франция

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эммануэль макрон

идрис деби

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент Чада Махамат Идрис Деби раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона, обвинившего Африку в якобы неблагодарности за помощь в борьбе с терроризмом. "Хотел бы выразить негодование словами, которые недавно высказал президент Макрон, которые граничат с пренебрежением к Африке и африканцам. Думаю, что он ошибся эпохой", — проводятся слова президента Чада на странице его канцелярии в Facebook*. Макрон ранее упрекнул африканские страны, что они "забыли сказать спасибо" Парижу за борьбу с терроризмом в Сахеле. Премьер Сенегала после слов президента Франции заявил о дестабилизирующей роли Франции в Африке. МИД Чада обвинил Макрона в пренебрежительном отношении к континенту и его жителям. В последние годы Франции пришлось вывести свои войска сразу из нескольких африканских стран. В 2022 году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года из-за антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали. В марте 2023 года власти Буркина-Фасо объявили о денонсации договора о военной помощи с Парижем, заключенного более 60 лет назад. МИД республики также уведомил французскую сторону, что ее военные должны покинуть территорию страны. После госпереворота в Нигере в 2023 году мятежники потребовали высылки французского посла и объявили о денонсации военных соглашений с Парижем, потребовав вывода войск европейской страны, который завершился 22 декабря. В конце января 2024 года газета Monde сообщала, что Франция значительно сократит свои воинские контингенты в Габоне, Сенегале и Кот-д'Ивуаре. В конце ноября 2024 года МИД Чада сообщил, что правительство страны разрывает соглашение об оборонном сотрудничестве с Парижем. МИД потребовал вывести французский воинский контингент из страны. Первые 120 военнослужащих покинули Чад в конце декабря.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.

https://ria.ru/20241218/aliev-1989851025.html

https://ria.ru/20250107/sovet-1992731259.html

https://ria.ru/20250107/chad-1992706286.html

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в мире, франция, чад, африка, эммануэль макрон, идрис деби