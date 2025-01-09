https://ria.ru/20250109/ndzhamena-1992872129.html

Опубликованы кадры с места перестрелки в Нджамене

Опубликованы кадры с места перестрелки в Нджамене - РИА Новости, 09.01.2025

Опубликованы кадры с места перестрелки в Нджамене

Первые кадры с места перестрелки у президентского дворца в Чаде оказались в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T04:02:00+03:00

2025-01-09T04:02:00+03:00

2025-01-09T09:15:00+03:00

в мире

чад

нджамена

идрис деби

боко харам

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992884341_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7de003e93149697b34fc28e17f9eaf43.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Первые кадры с места перестрелки у президентского дворца в Чаде оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах видны тела нападавших, которые были ликвидированы. На территории находятся представители сил безопасности. Вечером 8 января телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что боевики террористической группировки "Боко Харам"* совершили нападение около президентского дворца в столице Чада Нджамене, есть погибшие и раненые. Президент Чада Махамат Идрис Деби в это время находился в президентском дворце. Вскоре министр инфраструктуры Чада Азиз Махамат Салех заявил, что ситуация в стране находится под контролем. Силы безопасности Чада полностью контролируют район президентского дворца, сообщил РИА Новости источник в службе безопасности страны. Правительство Чада сообщило о гибели одного человека при нападении на президентский дворец, 18 нападавших ликвидированы, передавало агентство Франс Пресс.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20250108/chad-1992862924.html

чад

нджамена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Место перестрелки у президентского дворца в столице Чада Первые кадры с места перестрелки у президентского дворца в столице Чада оказались в распоряжении РИА Новости. 2025-01-09T04:02 true PT0M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, чад, нджамена, идрис деби, боко харам