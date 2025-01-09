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Опубликованы кадры с места перестрелки в Нджамене - РИА Новости, 09.01.2025
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04:02 09.01.2025 (обновлено: 09:15 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/ndzhamena-1992872129.html
Опубликованы кадры с места перестрелки в Нджамене
Опубликованы кадры с места перестрелки в Нджамене - РИА Новости, 09.01.2025
Опубликованы кадры с места перестрелки в Нджамене
Первые кадры с места перестрелки у президентского дворца в Чаде оказались в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T04:02:00+03:00
2025-01-09T09:15:00+03:00
в мире
чад
нджамена
идрис деби
боко харам
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Первые кадры с места перестрелки у президентского дворца в Чаде оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах видны тела нападавших, которые были ликвидированы. На территории находятся представители сил безопасности. Вечером 8 января телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что боевики террористической группировки "Боко Харам"* совершили нападение около президентского дворца в столице Чада Нджамене, есть погибшие и раненые. Президент Чада Махамат Идрис Деби в это время находился в президентском дворце. Вскоре министр инфраструктуры Чада Азиз Махамат Салех заявил, что ситуация в стране находится под контролем. Силы безопасности Чада полностью контролируют район президентского дворца, сообщил РИА Новости источник в службе безопасности страны. Правительство Чада сообщило о гибели одного человека при нападении на президентский дворец, 18 нападавших ликвидированы, передавало агентство Франс Пресс.* Террористическая организация, запрещенная в России
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60
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Место перестрелки у президентского дворца в столице Чада
Первые кадры с места перестрелки у президентского дворца в столице Чада оказались в распоряжении РИА Новости.
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в мире, чад, нджамена, идрис деби, боко харам
В мире, Чад, Нджамена, Идрис Деби, Боко Харам
Опубликованы кадры с места перестрелки в Нджамене

Опубликованы кадры с места перестрелки у президентского дворца в Нджамене

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Первые кадры с места перестрелки у президентского дворца в Чаде оказались в распоряжении РИА Новости.
На кадрах видны тела нападавших, которые были ликвидированы. На территории находятся представители сил безопасности.
Вечером 8 января телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что боевики террористической группировки "Боко Харам"* совершили нападение около президентского дворца в столице Чада Нджамене, есть погибшие и раненые. Президент Чада Махамат Идрис Деби в это время находился в президентском дворце.
Вскоре министр инфраструктуры Чада Азиз Махамат Салех заявил, что ситуация в стране находится под контролем. Силы безопасности Чада полностью контролируют район президентского дворца, сообщил РИА Новости источник в службе безопасности страны.
Правительство Чада сообщило о гибели одного человека при нападении на президентский дворец, 18 нападавших ликвидированы, передавало агентство Франс Пресс.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Президент Чада Махамат Идрис Деби - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
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Вчера, 23:35
 
В миреЧадНджаменаИдрис ДебиБоко Харам
 
 
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