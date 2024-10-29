https://ria.ru/20241029/chad-1980778521.html
Посольство России рассказало о состоянии задержанных в Чаде социологов
Посольство России рассказало о состоянии задержанных в Чаде социологов - РИА Новости, 29.10.2024
Посольство России рассказало о состоянии задержанных в Чаде социологов
Задержанные в Чаде россияне чувствуют себя нормально, им обеспечены необходимый медицинский надзор и хорошее питание, посольство России после встречи с местными РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T18:43
2024-10-29T18:43
2024-10-29T18:53
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Задержанные в Чаде россияне чувствуют себя нормально, им обеспечены необходимый медицинский надзор и хорошее питание, посольство России после встречи с местными властями рассчитывает на скорейшее освобождение граждан РФ, заявила РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии Юлия Гнездилова."У нас была встреча с представителями властей. Рассчитываем на скорейшее освобождение задержанных. Активно работаем в этом направлении. Получены заверения в том, что с задержанными все в порядке - их самочувствие нормальное, они получают хорошее питание, обеспечен необходимый меднадзор", - сказала Гнездилова агентству.Ранее посол Чада в Москве Адам Бешир сообщал РИА Новости, что президент Чада Махамат Идрис Деби принял решение освободить задержанных в стране россиян, среди которых социолог Максим Шугалей. Он также заявлял, что задержанные будут освобождены и переданы властям РФ. По словам Бешира, всего были задержаны четыре человека.Коллеги социолога сообщили РИА Новости, что Максим Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту столицы Чада без объяснения причин. По их данным, последний раз Шугалей выходил на связь днем в четверг, он сообщал, что его не пропустили на границе.МИД РФ сообщал, что Москва принимает все необходимые меры для освобождения трех граждан РФ и гражданина Белоруссии, задержанных в африканской стране: россиян Шугалея, Суэйфана, Царева и гражданина Белоруссии Денисевича.
https://ria.ru/20240925/chad-1974547364.html
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россия, чад, в мире, белоруссия, идрис деби
Россия, Чад, В мире, Белоруссия, Идрис Деби
Посольство России рассказало о состоянии задержанных в Чаде социологов
Задержанные в Чаде социологи обеспечены необходимым меднадзором и питанием
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Задержанные в Чаде россияне чувствуют себя нормально, им обеспечены необходимый медицинский надзор и хорошее питание, посольство России после встречи с местными властями рассчитывает на скорейшее освобождение граждан РФ, заявила РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии Юлия Гнездилова.
"У нас была встреча с представителями властей. Рассчитываем на скорейшее освобождение задержанных. Активно работаем в этом направлении. Получены заверения в том, что с задержанными все в порядке - их самочувствие нормальное, они получают хорошее питание, обеспечен необходимый меднадзор", - сказала Гнездилова агентству.
Ранее посол Чада в Москве Адам Бешир сообщал РИА Новости, что президент Чада Махамат Идрис Деби
принял решение освободить задержанных в стране россиян, среди которых социолог Максим Шугалей. Он также заявлял, что задержанные будут освобождены и переданы властям РФ. По словам Бешира, всего были задержаны четыре человека.
Коллеги социолога сообщили РИА Новости, что Максим Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту столицы Чада без объяснения причин. По их данным, последний раз Шугалей выходил на связь днем в четверг, он сообщал, что его не пропустили на границе.
МИД РФ сообщал, что Москва
принимает все необходимые меры для освобождения трех граждан РФ и гражданина Белоруссии
, задержанных в африканской стране: россиян Шугалея, Суэйфана, Царева и гражданина Белоруссии Денисевича.