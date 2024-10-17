https://ria.ru/20241017/chad-1978481751.html

Родственники задержанных в Чаде россиян не могут с ними связаться

Родственники задержанных в Чаде россиян не могут с ними связаться - РИА Новости, 17.10.2024

Родственники задержанных в Чаде россиян не могут с ними связаться

Родственники не могут установить связь с задержанными в Чаде тремя гражданами России и одним Белоруссии, о состоянии их здоровья и условиях содержания ничего не РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T12:30

2024-10-17T12:30

2024-10-17T12:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Родственники не могут установить связь с задержанными в Чаде тремя гражданами России и одним Белоруссии, о состоянии их здоровья и условиях содержания ничего не известно, сообщила РИА Новости гражданская жена одного из задержанных Алина. Ранее посол Чада в Москве Адам Бешир сообщал РИА Новости, что президент Чада Махамат Идрис Деби принял решение освободить задержанных в стране россиян, среди которых социолог Максим Шугалей. Он также заявлял, что задержанные будут освобождены и переданы властям РФ. По словам Бешира, всего были задержаны четыре человека. МИД РФ сообщал, что Москва предпринимает все необходимые меры для освобождения трех граждан РФ и гражданина Белоруссии, задержанных в африканской стране: россиян Шугалея, Суэйфана, Царева и гражданина Белоруссии Денисевича. "Никому из родных не удалось с ними связаться. Связь потеряна. Когда их отпустят и за что они задержаны, нам не сообщили", - сказала Алина. По ее словам, местная полиция задержала ее мужа и его коллегу под предлогом проверки документов и забрала во время официального открытия "Русского дома". "С тех пор ситуация не меняется. Никакой конкретики ни у кого из родственников нет. Никого из нашей стороны к ним не допускают. По последней информации, которая у нас есть, они находятся в следственном изоляторе. Каких-либо оснований для задержания до сих пор не было предъявлено и в каких условиях они содержатся, неизвестно", - сказала Алина. По ее словам, близкие всех четырех задержанных направили письмо в МИД РФ с просьбой помочь понять, что происходит, и прояснить, когда их родные смогут вернуться домой.

https://ria.ru/20240924/chad-1974423192.html

https://ria.ru/20240924/chad-1974414134.html

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в мире, россия, белоруссия, чад, идрис деби