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В Чаде решили освободить задержанных россиян, сообщил посол страны
В Чаде решили освободить задержанных россиян, сообщил посол страны - РИА Новости, 27.09.2024
В Чаде решили освободить задержанных россиян, сообщил посол страны
Президент Чада Махамат Идрис Деби принял решение освободить задержанных в стране россиян, среди которых социолог Максим Шугалей, сообщил РИА Новости посол Чада... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T18:10
2024-09-27T18:10
2024-09-27T18:10
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент Чада Махамат Идрис Деби принял решение освободить задержанных в стране россиян, среди которых социолог Максим Шугалей, сообщил РИА Новости посол Чада в Москве Адам Бешир."Президент принял суверенное решение об их освобождении", - сказал дипломат.Ранее он сообщил РИА Новости, что задержанные будут освобождены и переданы властям РФ. По словам Бешира, всего были задержаны четыре человека.Коллеги социолога в воскресенье сообщили РИА Новости, что Максим Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту столицы Чада без объяснения причин. По их данным, последний раз Шугалей выходил на связь днем в четверг, он сообщал, что его не пустили на границе.МИД РФ сообщал, что Москва предпринимает все необходимые меры для освобождения трех граждан РФ и гражданина Белоруссии, задержанных в африканской стране: россиян Шугалея, Суэйфана, Царева и гражданина Белоруссии Денисевича.
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в мире, чад, россия, белоруссия, идрис деби
В мире, Чад, Россия, Белоруссия, Идрис Деби
В Чаде решили освободить задержанных россиян, сообщил посол страны
Посол Чада: в Чаде решили освободить задержанных россиян
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент Чада Махамат Идрис Деби принял решение освободить задержанных в стране россиян, среди которых социолог Максим Шугалей, сообщил РИА Новости посол Чада в Москве Адам Бешир.
"Президент принял суверенное решение об их освобождении", - сказал дипломат.
Ранее он сообщил РИА Новости, что задержанные будут освобождены и переданы властям РФ. По словам Бешира, всего были задержаны четыре человека.
Коллеги социолога в воскресенье сообщили РИА Новости, что Максим Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту столицы Чада без объяснения причин. По их данным, последний раз Шугалей выходил на связь днем в четверг, он сообщал, что его не пустили на границе.
МИД РФ
сообщал, что Москва
предпринимает все необходимые меры для освобождения трех граждан РФ и гражданина Белоруссии
, задержанных в африканской стране: россиян Шугалея, Суэйфана, Царева и гражданина Белоруссии Денисевича.