https://ria.ru/20240605/lavrov-1950750830.html

Лавров прибыл в Чад, где проведет переговоры

Лавров прибыл в Чад, где проведет переговоры - РИА Новости, 05.06.2024

Лавров прибыл в Чад, где проведет переговоры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Чад, это первый его визит в эту страну, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:31

2024-06-05T17:31

2024-06-05T18:42

чад

россия

буркина-фасо

идрис деби

сергей лавров

владимир путин

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950758866_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3094efb9d002cce3193d1ad279f2c953.jpg

НДЖАМЕНА (Чад), 5 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Чад, это первый его визит в эту страну, передает корреспондент РИА Новости. До этого он со 2 июня посетил Гвинею, Республику Конго и Буркина-Фасо, Чад же завершает поездку министра по африканскому континенту. Страны расположены в западной и центральной Африке и, за исключением Республики Конго, входят в список "наименее развитых стран" мира, согласно классификации ООН. Одной из серьезных проблем, помимо эпидемиологической обстановки, являются вызовы безопасности, связанные как с действующими в регионе исламистскими группировками, так и с нестабильной внутриполитической обстановкой. В меньшей степени проблема безопасности проявляется в Конго. Почти во всех этих странах в последнее время были либо перевороты, либо военные мятежи: в Чаде – в апреле 2021 года, в Гвинее – в сентябре того же года, в Буркина-Фасо в сентябре 2022 года. Были сообщения о перевороте и в Конго – в сентябре 2023 года, однако власти достаточно быстро опровергли эту информацию. В столице Чада – Нджамене - министр, как ожидается, проведет контакты с властями страны, где недавно прошли президентские выборы, победу по итогам которых одержал Махамат Идрис Деби, подтвердив свои руководящие полномочия. С октября 2023 года Махамат Дрис Деби был временным президентом, а до этого он возглавлял переходный военный совет, сформированный как временный орган власти после военного мятежа в апреле 2021 года, в ходе которого погиб его отец – тоже президент – Идрис Деби. После выборов в Кремле заявили, что Москва заинтересована в развитии отношений с Нджаменой. Однако Деби посещал российскую столицу еще до выборов – в январе этого года он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, по итогам которых стороны сообщили о подготовке солидного пакета документов. Перед визитом Лаврова Минобороны РФ сообщило об официальной встрече глав военных ведомств двух стран. Ведомство также заявило о проведении с местными силовиками совместной операции по освобождению военных Чада, захваченных в плен исламистами. Минобороны не конкретизировало страну, где прошла операция, но отметила, что это было в Центральной Африке, а военные Чада после "были эвакуированы на родину". Такое взаимодействие военных двух стран прошло на фоне обсуждаемого между Чадом и США вопроса присутствия американских сил на территории африканской страны. Так, СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщали, что правительство Чада направило США письмо, пригрозив разорвать соглашение в сфере безопасности, регламентирующее пребывание американских военнослужащих в стране. При этом Вашингтон начал вывод войск (всего, по имеющимся данным, там расположено порядка 100 человек) из страны, уже передислоцировав к началу мая порядка 60 военнослужащих в Германию. Однако процесс может быть обратимым. Американские должностные лица отмечали, что рассчитывают на переговоры о сотрудничестве в сфере безопасности после проведения в Чаде выборов. О результатах этих переговорах пока неизвестно. В то же время в Чаде продолжают оставаться французские военные. Однако в регионе Сахель, к которому относится и Чад, в последнее время произошли изменения в иностранном военном присутствии: уход французских военных из Мали в 2022 году, требование Буркина-Фасо от Франции покинуть страну, вывод войск Франции из Нигера, который также договорился о выводе американских войск осенью. Что касается экономического сотрудничества между Россией и Чадом, то последние опубликованные данные есть за 2021 год: внешнеторговый оборот двух стран тогда составил 2,2 миллиона долларов: экспорт - 2,2 миллиона, а импорт всего 10,8 тысячи долларов. В январе 2021 году Чад обратился с просьбой о списании долга, который по состоянию на октябрь того года составил 1,37 миллиона долларов. Остаток задолженности должен пойти на реализацию проектов в области развития в Чаде. По словам посольства РФ, сейчас идёт подготовка проекта соответствующего двустороннего соглашения. Потенциальными сферами для совместных проектов является геологоразведка, в том числе добыча урана, бокситов, а также энергетика, строительство и развитие инфраструктуры.

https://ria.ru/20240603/lavrov-1950295458.html

https://ria.ru/20240604/lavrov-1950402169.html

https://ria.ru/20240605/diplomatiya-1950657149.html

https://ria.ru/20240604/lavrov-1950521446.html

чад

россия

буркина-фасо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прибытие Лаврова в Чад Лавров впервые прибыл в Чад, где проведет переговоры с руководством страны. Министра встречали местные жители с российскими флагами, скандировавшие "Россия, Россия". 2024-06-05T17:31 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чад, россия, буркина-фасо, идрис деби, сергей лавров, владимир путин, оон