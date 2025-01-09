https://ria.ru/20250109/chad-1992950266.html

В МИД России прокомментировали нападение на президентский дворец в Чаде

В МИД России прокомментировали нападение на президентский дворец в Чаде - РИА Новости, 09.01.2025

В МИД России прокомментировали нападение на президентский дворец в Чаде

Москва решительно осуждает террористическую вылазку, направленную против легитимного руководства Чада, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T14:58:00+03:00

2025-01-09T14:58:00+03:00

2025-01-09T15:00:00+03:00

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идрис деби

боко харам

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Москва решительно осуждает террористическую вылазку, направленную против легитимного руководства Чада, заявили в МИД РФ."Москва решительно осуждает террористическую вылазку, направленную против легитимного руководства Республики Чад", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.Вечером 8 января телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что боевики террористической группировки "Боко Харам" совершили нападение около президентского дворца в столице Чада Нджамене, есть погибшие и раненые. Президент Чада Махамат Идрис Деби в это время находился в президентском дворце. Вскоре министр инфраструктуры Чада Азиз Махамат Салех заявил, что ситуация в стране находится под контролем.

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