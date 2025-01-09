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В МИД России прокомментировали нападение на президентский дворец в Чаде - РИА Новости, 09.01.2025
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14:58 09.01.2025 (обновлено: 15:00 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/chad-1992950266.html
В МИД России прокомментировали нападение на президентский дворец в Чаде
В МИД России прокомментировали нападение на президентский дворец в Чаде - РИА Новости, 09.01.2025
В МИД России прокомментировали нападение на президентский дворец в Чаде
Москва решительно осуждает террористическую вылазку, направленную против легитимного руководства Чада, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T14:58:00+03:00
2025-01-09T15:00:00+03:00
в мире
чад
москва
россия
идрис деби
боко харам
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Москва решительно осуждает террористическую вылазку, направленную против легитимного руководства Чада, заявили в МИД РФ."Москва решительно осуждает террористическую вылазку, направленную против легитимного руководства Республики Чад", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.Вечером 8 января телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что боевики террористической группировки "Боко Харам" совершили нападение около президентского дворца в столице Чада Нджамене, есть погибшие и раненые. Президент Чада Махамат Идрис Деби в это время находился в президентском дворце. Вскоре министр инфраструктуры Чада Азиз Махамат Салех заявил, что ситуация в стране находится под контролем.
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в мире, чад, москва, россия, идрис деби, боко харам
В мире, Чад, Москва, Россия, Идрис Деби, Боко Харам
В МИД России прокомментировали нападение на президентский дворец в Чаде

МИД России осудил теракт, направленный против легитимного руководства Чада

© AP Photo / Jerome DelayВоеннослужащие в столице Чада Нджамене
Военнослужащие в столице Чада Нджамене - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Jerome Delay
Военнослужащие в столице Чада Нджамене
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Москва решительно осуждает террористическую вылазку, направленную против легитимного руководства Чада, заявили в МИД РФ.
"Москва решительно осуждает террористическую вылазку, направленную против легитимного руководства Республики Чад", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.
Вечером 8 января телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что боевики террористической группировки "Боко Харам" совершили нападение около президентского дворца в столице Чада Нджамене, есть погибшие и раненые. Президент Чада Махамат Идрис Деби в это время находился в президентском дворце. Вскоре министр инфраструктуры Чада Азиз Махамат Салех заявил, что ситуация в стране находится под контролем.
Место перестрелки в столице Чада Нджамене. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
При стрельбе в столице Чада россияне не пострадали
Вчера, 14:35
 
В миреЧадМоскваРоссияИдрис ДебиБоко Харам
 
 
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