https://ria.ru/20250109/chad-1992940691.html

Охрану посольств в Чаде не усилили после нападения на дворец

Охрану посольств в Чаде не усилили после нападения на дворец - РИА Новости, 09.01.2025

Охрану посольств в Чаде не усилили после нападения на дворец

Охрану посольств в Чаде не усиливают после нападения на президентский дворец, так как ситуация находится под контролем, сообщил РИА Новости посол Чада в Москве... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T14:20:00+03:00

2025-01-09T14:20:00+03:00

2025-01-09T14:20:00+03:00

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идрис деби

боко харам

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Охрану посольств в Чаде не усиливают после нападения на президентский дворец, так как ситуация находится под контролем, сообщил РИА Новости посол Чада в Москве Адам Бешир. "В этом нет необходимости, потому что, как я уже сказал, ситуация полностью под контролем... Если вы не слышали вчерашних новостей, то, оказавшись здесь, даже не почувствуете, что что-то не так", - рассказал посол агентству в ответ на вопрос об усилении охраны посольств в Нджамене. Вечером 8 января телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что боевики террористической группировки "Боко Харам" совершили нападение около президентского дворца в столице Чада Нджамене, есть погибшие и раненые. Президент Чада Махамат Идрис Деби в это время находился в президентском дворце. Вскоре министр инфраструктуры Чада Азиз Махамат Салех заявил, что ситуация в стране находится под контролем.

https://ria.ru/20250107/makron-1992749644.html

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в мире, чад, нджамена, москва, идрис деби, боко харам