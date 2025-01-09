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Охрану посольств в Чаде не усилили после нападения на дворец
Охрану посольств в Чаде не усилили после нападения на дворец - РИА Новости, 09.01.2025
Охрану посольств в Чаде не усилили после нападения на дворец
Охрану посольств в Чаде не усиливают после нападения на президентский дворец, так как ситуация находится под контролем, сообщил РИА Новости посол Чада в Москве... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T14:20:00+03:00
2025-01-09T14:20:00+03:00
2025-01-09T14:20:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Охрану посольств в Чаде не усиливают после нападения на президентский дворец, так как ситуация находится под контролем, сообщил РИА Новости посол Чада в Москве Адам Бешир. "В этом нет необходимости, потому что, как я уже сказал, ситуация полностью под контролем... Если вы не слышали вчерашних новостей, то, оказавшись здесь, даже не почувствуете, что что-то не так", - рассказал посол агентству в ответ на вопрос об усилении охраны посольств в Нджамене. Вечером 8 января телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что боевики террористической группировки "Боко Харам" совершили нападение около президентского дворца в столице Чада Нджамене, есть погибшие и раненые. Президент Чада Махамат Идрис Деби в это время находился в президентском дворце. Вскоре министр инфраструктуры Чада Азиз Махамат Салех заявил, что ситуация в стране находится под контролем.
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в мире, чад, нджамена, москва, идрис деби, боко харам
В мире, Чад, Нджамена, Москва, Идрис Деби, Боко Харам
Охрану посольств в Чаде не усилили после нападения на дворец
Посол Бешир: в усилении охраны посольств в Чаде после нападения нет нужды