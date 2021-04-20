https://ria.ru/20210420/chad-1729110911.html
Переходный период в Чаде продлится 1,5 года, заявили военные
Переходный период в Чаде продлится 1,5 года, заявили военные
Переходный период в Чаде продлится 18 месяцев, страной будет править переходный военный совет, следует из заявления военных, размещенного на сайте офиса... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T14:54
2021-04-20T14:54
2021-04-20T14:54
умер президент чада идрис деби
идрис деби
чад
в мире
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Переходный период в Чаде продлится 18 месяцев, страной будет править переходный военный совет, следует из заявления военных, размещенного на сайте офиса президента."Переходный военный совет обеспечивает национальную независимость, территориальную целостность, единство страны, уважение международных договоров и соглашений и обеспечивает переход в течение 18 месяцев", - говорится в заявлении.Также военные заявили, что решили распустить "Национальную ассамблею (парламент) и правительство".Переходный военный совет учрежден в Чаде после кончины президента Идриса Деби, сын экс-лидера Махамат назначен его председателем.Ранее агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на военных о кончине президента Чада. Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил РИА Новости, что переизбиравшийся на шестой срок Деби был серьезно ранен в столкновениях между армией и повстанцами на передовой на севере страны и скончался в больнице от полученных ранений.Деби победил на президентских выборах, проходивших в стране 11 апреля, и переизбрался на шестой срок, набрав более 79% голосов избирателей.
https://ria.ru/20210420/chad-1729094280.html
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умер президент чада идрис деби, идрис деби, чад, в мире
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Переходный период в Чаде продлится 18 месяцев, страной будет править переходный военный совет, следует из заявления военных, размещенного на сайте офиса президента.
"Переходный военный совет обеспечивает национальную независимость, территориальную целостность, единство страны, уважение международных договоров и соглашений и обеспечивает переход в течение 18 месяцев", - говорится в заявлении.
Также военные заявили, что решили распустить "Национальную ассамблею (парламент) и правительство".
Переходный военный совет учрежден в Чаде после кончины президента Идриса Деби
, сын экс-лидера Махамат назначен его председателем.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на военных о кончине президента Чада. Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил РИА Новости, что переизбиравшийся на шестой срок Деби был серьезно ранен в столкновениях между армией и повстанцами на передовой на севере страны и скончался в больнице от полученных ранений.
Деби победил на президентских выборах, проходивших в стране 11 апреля, и переизбрался на шестой срок, набрав более 79% голосов избирателей.