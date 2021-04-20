Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210420/chad-1729110911.html
Переходный период в Чаде продлится 1,5 года, заявили военные
Переходный период в Чаде продлится 1,5 года, заявили военные
Переходный период в Чаде продлится 18 месяцев, страной будет править переходный военный совет, следует из заявления военных, размещенного на сайте офиса... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T14:54
2021-04-20T14:54
умер президент чада идрис деби
идрис деби
чад
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149043/79/1490437942_0:131:2464:1517_1920x0_80_0_0_6ee9f77bbe0a01d264ad754c4340f65b.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Переходный период в Чаде продлится 18 месяцев, страной будет править переходный военный совет, следует из заявления военных, размещенного на сайте офиса президента."Переходный военный совет обеспечивает национальную независимость, территориальную целостность, единство страны, уважение международных договоров и соглашений и обеспечивает переход в течение 18 месяцев", - говорится в заявлении.Также военные заявили, что решили распустить "Национальную ассамблею (парламент) и правительство".Переходный военный совет учрежден в Чаде после кончины президента Идриса Деби, сын экс-лидера Махамат назначен его председателем.Ранее агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на военных о кончине президента Чада. Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил РИА Новости, что переизбиравшийся на шестой срок Деби был серьезно ранен в столкновениях между армией и повстанцами на передовой на севере страны и скончался в больнице от полученных ранений.Деби победил на президентских выборах, проходивших в стране 11 апреля, и переизбрался на шестой срок, набрав более 79% голосов избирателей.
https://ria.ru/20210420/chad-1729094280.html
https://ria.ru/20210420/chad-1729102410.html
чад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/149043/79/1490437942_134:0:2331:1648_1920x0_80_0_0_f65a4670c93f7d28354647e98a83abf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
умер президент чада идрис деби, идрис деби, чад, в мире

Переходный период в Чаде продлится 1,5 года, заявили военные

14:54 20.04.2021
 
© AP Photo / Jerome DelayСтолица Чада Нджамена
Столица Чада Нджамена - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© AP Photo / Jerome Delay
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Переходный период в Чаде продлится 18 месяцев, страной будет править переходный военный совет, следует из заявления военных, размещенного на сайте офиса президента.
"Переходный военный совет обеспечивает национальную независимость, территориальную целостность, единство страны, уважение международных договоров и соглашений и обеспечивает переход в течение 18 месяцев", - говорится в заявлении.
Президент Чада Идрис Деби - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
13:45
Президент Чада умер от полученных на передовой ранений
Также военные заявили, что решили распустить "Национальную ассамблею (парламент) и правительство".
Переходный военный совет учрежден в Чаде после кончины президента Идриса Деби, сын экс-лидера Махамат назначен его председателем.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на военных о кончине президента Чада. Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил РИА Новости, что переизбиравшийся на шестой срок Деби был серьезно ранен в столкновениях между армией и повстанцами на передовой на севере страны и скончался в больнице от полученных ранений.
Деби победил на президентских выборах, проходивших в стране 11 апреля, и переизбрался на шестой срок, набрав более 79% голосов избирателей.
Президент Чада Идрис Деби с супругой Хиндой во время визита в США. 5 августа 2014 - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
14:22
Источник рассказал подробности о гибели президента Чада
 
Умер президент Чада Идрис ДебиИдрис ДебиЧадВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:04На новой российской станции хотят сделать убежище из салфеток и полотенец
03:36Ученый: глобальное потепление "вернет" Землю на 35 миллионов лет назад
03:21В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме
03:20"Известия": в России предложили ввести шкалу тарифов на электроэнергию
03:19Американцев напугало сообщение Пентагона о ядерной войне
03:13Губернатор Миннесоты прокомментировал приговор по делу об убийстве Флойда
03:10Источник: Су-57 доработают для управления группой беспилотников
02:59В Приморье проверяют школу, где трое подростков избили мальчика
02:54В Ленобласти локализовали пожар в промзоне
02:36Названы шесть привычек украинцев, выдающих их за границей
02:25Байден прокомментировал вердикт экс-полицейскому, убившему Флойда
02:19Харрис призвала реформировать криминальную юстицию после вердикта Шовину
02:19Эксперт объяснил, как выйти на пенсию раньше срока
02:10Байден считает вердикт по делу об убийстве Флойда справедливым
02:09Диетолог рассказала, как правильно есть апельсины
02:06Космодром Плесецк сможет запускать аппараты на новую российскую станцию
01:55Сторонники BLM вышли на улицы в Нью-Йорке после вердикта Шовину
01:53Начались съемки фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны"
01:42В промзоне в Ленинградской области загорелся строительный мусор
01:38В Бразилии бизнес-джет разбился при посадке
Лента новостейМолния