https://ria.ru/20240605/lavrov-1950804345.html

Чад заинтересован в военной технике России, заявил Лавров

Чад заинтересован в военной технике России, заявил Лавров - РИА Новости, 05.06.2024

Чад заинтересован в военной технике России, заявил Лавров

Чад подтвердил заинтересованность в развитии военного сотрудничества с Россией и по вопросам обеспечения потребностей в военной технике, заявил министр... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T20:49

2024-06-05T20:49

2024-06-05T20:49

республика чад

россия

сергей лавров

идрис деби

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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НДЖАМЕНА (ЧАД), 5 июн - РИА Новости. Чад подтвердил заинтересованность в развитии военного сотрудничества с Россией и по вопросам обеспечения потребностей в военной технике, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы развиваем традиционно и достаточно давно военное и военно-техническое сотрудничество. Сегодня был подтвержден интерес к обеспечению потребностей вооруженных сил Чада российской техникой, особенно в ситуации, когда необходимо укреплять обороноспособность перед лицом сохраняющихся террористических угроз, прежде всего, тех, которые исходят с территории Ливии после того, как эту страну в 2011 году силы НАТО разрушили, развалив ее государственность", - сказал министр в ходе встречи с чадским коллегой Абдераманом Куламалла. Лавров также назвал содержательными и полезными переговоры с президентом Чада Махаматом Идрисом Деби.

https://ria.ru/20240605/lavrov-1950798497.html

республика чад

россия

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республика чад, россия, сергей лавров, идрис деби, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире