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Чад заинтересован в военной технике России, заявил Лавров - РИА Новости, 05.06.2024
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20:49 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/lavrov-1950804345.html
Чад заинтересован в военной технике России, заявил Лавров
Чад заинтересован в военной технике России, заявил Лавров - РИА Новости, 05.06.2024
Чад заинтересован в военной технике России, заявил Лавров
Чад подтвердил заинтересованность в развитии военного сотрудничества с Россией и по вопросам обеспечения потребностей в военной технике, заявил министр... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:49
2024-06-05T20:49
республика чад
россия
сергей лавров
идрис деби
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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НДЖАМЕНА (ЧАД), 5 июн - РИА Новости. Чад подтвердил заинтересованность в развитии военного сотрудничества с Россией и по вопросам обеспечения потребностей в военной технике, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы развиваем традиционно и достаточно давно военное и военно-техническое сотрудничество. Сегодня был подтвержден интерес к обеспечению потребностей вооруженных сил Чада российской техникой, особенно в ситуации, когда необходимо укреплять обороноспособность перед лицом сохраняющихся террористических угроз, прежде всего, тех, которые исходят с территории Ливии после того, как эту страну в 2011 году силы НАТО разрушили, развалив ее государственность", - сказал министр в ходе встречи с чадским коллегой Абдераманом Куламалла. Лавров также назвал содержательными и полезными переговоры с президентом Чада Махаматом Идрисом Деби.
https://ria.ru/20240605/lavrov-1950798497.html
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республика чад, россия, сергей лавров, идрис деби, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Республика Чад, Россия, Сергей Лавров, Идрис Деби, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
Чад заинтересован в военной технике России, заявил Лавров

Лавров: Чад подтвердил заинтересованность в российской военной технике

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров. Архивное фото
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НДЖАМЕНА (ЧАД), 5 июн - РИА Новости. Чад подтвердил заинтересованность в развитии военного сотрудничества с Россией и по вопросам обеспечения потребностей в военной технике, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы развиваем традиционно и достаточно давно военное и военно-техническое сотрудничество. Сегодня был подтвержден интерес к обеспечению потребностей вооруженных сил Чада российской техникой, особенно в ситуации, когда необходимо укреплять обороноспособность перед лицом сохраняющихся террористических угроз, прежде всего, тех, которые исходят с территории Ливии после того, как эту страну в 2011 году силы НАТО разрушили, развалив ее государственность", - сказал министр в ходе встречи с чадским коллегой Абдераманом Куламалла.
Лавров также назвал содержательными и полезными переговоры с президентом Чада Махаматом Идрисом Деби.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Россия продолжит поставлять в Чад продукцию для обороны, заявил Лавров
Вчера, 20:26
 
Республика ЧадРоссияСергей ЛавровИдрис ДебиМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
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