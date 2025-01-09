https://ria.ru/20250109/smi-1992868303.html

СМИ: в Чаде ликвидировали 18 нападавших на президентский дворец

СМИ: в Чаде ликвидировали 18 нападавших на президентский дворец - РИА Новости, 09.01.2025

СМИ: в Чаде ликвидировали 18 нападавших на президентский дворец

При нападении на президентский дворец в столице Чада Нджамене погиб один человек, восемнадцать боевиков ликвидированы, передает агентство Франс Пресс со ссылкой РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T01:39:00+03:00

2025-01-09T01:39:00+03:00

2025-01-09T09:08:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. При нападении на президентский дворец в столице Чада Нджамене погиб один человек, восемнадцать боевиков ликвидированы, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на власти страны."Девятнадцать человек, в том числе восемнадцать нападавших, погибли в результате нападения на президентский дворец в Чаде", — указано в материале.Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники ранее сообщил, что боевики террористической группировки "Боко Харам"* совершили нападение около президентского дворца в столице Чада Нджамене, есть погибшие и раненые. Глава республики Махамат Идрис Деби в это время находился в президентском дворце.Источник в службе безопасности Чада позднее сообщил РИА Новости, что силы безопасности страны полностью контролируют район президентского дворца в Нджамене.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250108/chad-1992863505.html

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в мире, чад, нджамена, идрис деби