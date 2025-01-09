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СМИ: в Чаде ликвидировали 18 нападавших на президентский дворец - РИА Новости, 09.01.2025
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01:39 09.01.2025 (обновлено: 09:08 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/smi-1992868303.html
СМИ: в Чаде ликвидировали 18 нападавших на президентский дворец
СМИ: в Чаде ликвидировали 18 нападавших на президентский дворец - РИА Новости, 09.01.2025
СМИ: в Чаде ликвидировали 18 нападавших на президентский дворец
При нападении на президентский дворец в столице Чада Нджамене погиб один человек, восемнадцать боевиков ликвидированы, передает агентство Франс Пресс со ссылкой РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T01:39:00+03:00
2025-01-09T09:08:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. При нападении на президентский дворец в столице Чада Нджамене погиб один человек, восемнадцать боевиков ликвидированы, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на власти страны.&quot;Девятнадцать человек, в том числе восемнадцать нападавших, погибли в результате нападения на президентский дворец в Чаде&quot;, — указано в материале.Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники ранее сообщил, что боевики террористической группировки "Боко Харам"* совершили нападение около президентского дворца в столице Чада Нджамене, есть погибшие и раненые. Глава республики Махамат Идрис Деби в это время находился в президентском дворце.Источник в службе безопасности Чада позднее сообщил РИА Новости, что силы безопасности страны полностью контролируют район президентского дворца в Нджамене.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, чад, нджамена, идрис деби
В мире, Чад, Нджамена, Идрис Деби
СМИ: в Чаде ликвидировали 18 нападавших на президентский дворец

AFP: в Нджамене ликвидированы 18 нападавших на президентский дворец

© AP Photo / Sunday AlambaФлаг Чада в Нджамене
Флаг Чада в Нджамене - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Sunday Alamba
Флаг Чада в Нджамене. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. При нападении на президентский дворец в столице Чада Нджамене погиб один человек, восемнадцать боевиков ликвидированы, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на власти страны.
«

"Девятнадцать человек, в том числе восемнадцать нападавших, погибли в результате нападения на президентский дворец в Чаде", — указано в материале.

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники ранее сообщил, что боевики террористической группировки "Боко Харам"* совершили нападение около президентского дворца в столице Чада Нджамене, есть погибшие и раненые. Глава республики Махамат Идрис Деби в это время находился в президентском дворце.
Источник в службе безопасности Чада позднее сообщил РИА Новости, что силы безопасности страны полностью контролируют район президентского дворца в Нджамене.
* Запрещенная в России террористическая организация
Люди в Нджамене, Чад - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
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В миреЧадНджаменаИдрис Деби
 
 
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