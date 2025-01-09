https://ria.ru/20250109/chad-1992951794.html

Власти Чада возобновили работу после нападения на президентский дворец

Власти Чада возобновили работу после нападения на президентский дворец - РИА Новости, 09.01.2025

Власти Чада возобновили работу после нападения на президентский дворец

Власти Чада и учреждения столицы страны Нджамены возобновили работу в обычном режиме после нападения на президентский дворец, заявил РИА Новости посол Чада в... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T15:11:00+03:00

2025-01-09T15:11:00+03:00

2025-01-09T15:13:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Власти Чада и учреждения столицы страны Нджамены возобновили работу в обычном режиме после нападения на президентский дворец, заявил РИА Новости посол Чада в Москве Адам Бешир. "Ситуация полностью под контролем. Нападавшие нейтрализованы. Всё вернулось к обычному состоянию, движение нормальное, как и в любой другой день. Рынки, общественные места и администрация работают в штатном режиме. Так что это нападение уже позади", - отметил посол. Вечером 8 января телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что боевики террористической группировки "Боко Харам" совершили нападение около президентского дворца в столице Чада Нджамене, есть погибшие и раненые. Президент Чада Махамат Идрис Деби в это время находился в президентском дворце. Вскоре министр инфраструктуры Чада Азиз Махамат Салех заявил, что ситуация в стране находится под контролем.

https://ria.ru/20250109/ndzhamena-1992872129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, чад, нджамена, москва, идрис деби, боко харам