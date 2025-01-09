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Власти Чада возобновили работу после нападения на президентский дворец - РИА Новости, 09.01.2025
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15:11 09.01.2025 (обновлено: 15:13 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/chad-1992951794.html
Власти Чада возобновили работу после нападения на президентский дворец
Власти Чада возобновили работу после нападения на президентский дворец - РИА Новости, 09.01.2025
Власти Чада возобновили работу после нападения на президентский дворец
Власти Чада и учреждения столицы страны Нджамены возобновили работу в обычном режиме после нападения на президентский дворец, заявил РИА Новости посол Чада в... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T15:11:00+03:00
2025-01-09T15:13:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Власти Чада и учреждения столицы страны Нджамены возобновили работу в обычном режиме после нападения на президентский дворец, заявил РИА Новости посол Чада в Москве Адам Бешир. "Ситуация полностью под контролем. Нападавшие нейтрализованы. Всё вернулось к обычному состоянию, движение нормальное, как и в любой другой день. Рынки, общественные места и администрация работают в штатном режиме. Так что это нападение уже позади", - отметил посол. Вечером 8 января телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что боевики террористической группировки "Боко Харам" совершили нападение около президентского дворца в столице Чада Нджамене, есть погибшие и раненые. Президент Чада Махамат Идрис Деби в это время находился в президентском дворце. Вскоре министр инфраструктуры Чада Азиз Махамат Салех заявил, что ситуация в стране находится под контролем.
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в мире, чад, нджамена, москва, идрис деби, боко харам
В мире, Чад, Нджамена, Москва, Идрис Деби, Боко Харам
Власти Чада возобновили работу после нападения на президентский дворец

Посол Бешир: власти Чада работают в обычном режиме после нападения на дворец

© AP Photo / Christophe Petit TessonНджамена
Нджамена - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Christophe Petit Tesson
Нджамена. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Власти Чада и учреждения столицы страны Нджамены возобновили работу в обычном режиме после нападения на президентский дворец, заявил РИА Новости посол Чада в Москве Адам Бешир.
«
"Ситуация полностью под контролем. Нападавшие нейтрализованы. Всё вернулось к обычному состоянию, движение нормальное, как и в любой другой день. Рынки, общественные места и администрация работают в штатном режиме. Так что это нападение уже позади", - отметил посол.
Вечером 8 января телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что боевики террористической группировки "Боко Харам" совершили нападение около президентского дворца в столице Чада Нджамене, есть погибшие и раненые. Президент Чада Махамат Идрис Деби в это время находился в президентском дворце. Вскоре министр инфраструктуры Чада Азиз Махамат Салех заявил, что ситуация в стране находится под контролем.
Место перестрелки у президентского дворца в столице Чада - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Опубликованы кадры с места перестрелки в Нджамене
Вчера, 04:02
 
В миреЧадНджаменаМоскваИдрис ДебиБоко Харам
 
 
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