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Президент Чада рассказал о погибших при пожаре на складе боеприпасов

Президент Чада рассказал о погибших при пожаре на складе боеприпасов - РИА Новости, 19.06.2024

Президент Чада рассказал о погибших при пожаре на складе боеприпасов

Погибшие и пострадавшие есть в результате пожара на крупнейшем складе боеприпасов в столице Чада Нджамене, заявил президент страны Махамата Идриса Деби. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T11:09

2024-06-19T11:09

2024-06-19T11:31

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Погибшие и пострадавшие есть в результате пожара на крупнейшем складе боеприпасов в столице Чада Нджамене, заявил президент страны Махамата Идриса Деби. Крупнейший склад боеприпасов загорелся в столице Чада Нджамене поздним вечером во вторник. Как передавало агентство Франс Пресс, были слышны мощные взрывы на расстоянии до нескольких километров от склада в районе Гуджи, недалеко от аэропорта столицы. "Пожар на складе боеприпасов стратегического резерва причинил материальный ущерб и привел к человеческим жертвам. Упокоения душам погибших, мои искренние соболезнования скорбящим семьям и скорейшего выздоровления раненым", - говорится в публикации президента в социальной сети Facebook*.Президент добавил, что в ближайшее время будет начато расследование с целью установления причин происшествия. Точное число погибших и раненных в результате пожара пока не сообщается.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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