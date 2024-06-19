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Президент Чада рассказал о погибших при пожаре на складе боеприпасов
Президент Чада рассказал о погибших при пожаре на складе боеприпасов - РИА Новости, 19.06.2024
Президент Чада рассказал о погибших при пожаре на складе боеприпасов
Погибшие и пострадавшие есть в результате пожара на крупнейшем складе боеприпасов в столице Чада Нджамене, заявил президент страны Махамата Идриса Деби. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T11:09
2024-06-19T11:09
2024-06-19T11:31
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Погибшие и пострадавшие есть в результате пожара на крупнейшем складе боеприпасов в столице Чада Нджамене, заявил президент страны Махамата Идриса Деби. Крупнейший склад боеприпасов загорелся в столице Чада Нджамене поздним вечером во вторник. Как передавало агентство Франс Пресс, были слышны мощные взрывы на расстоянии до нескольких километров от склада в районе Гуджи, недалеко от аэропорта столицы. "Пожар на складе боеприпасов стратегического резерва причинил материальный ущерб и привел к человеческим жертвам. Упокоения душам погибших, мои искренние соболезнования скорбящим семьям и скорейшего выздоровления раненым", - говорится в публикации президента в социальной сети Facebook*.Президент добавил, что в ближайшее время будет начато расследование с целью установления причин происшествия. Точное число погибших и раненных в результате пожара пока не сообщается.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, чад, нджамена, россия, идрис деби, facebook
В мире, Чад, Нджамена, Россия, Идрис Деби, Facebook
Президент Чада рассказал о погибших при пожаре на складе боеприпасов
Деби: при пожаре на крупнейшем складе боеприпасов в Чаде есть погибшие
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Погибшие и пострадавшие есть в результате пожара на крупнейшем складе боеприпасов в столице Чада Нджамене, заявил президент страны Махамата Идриса Деби.
Крупнейший склад боеприпасов загорелся в столице Чада Нджамене поздним вечером во вторник. Как передавало агентство Франс Пресс, были слышны мощные взрывы на расстоянии до нескольких километров от склада в районе Гуджи, недалеко от аэропорта столицы.
«
"Пожар на складе боеприпасов стратегического резерва причинил материальный ущерб и привел к человеческим жертвам. Упокоения душам погибших, мои искренние соболезнования скорбящим семьям и скорейшего выздоровления раненым", - говорится в публикации президента в социальной сети Facebook*.
Президент добавил, что в ближайшее время будет начато расследование с целью установления причин происшествия. Точное число погибших и раненных в результате пожара пока не сообщается.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.