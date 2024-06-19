Рейтинг@Mail.ru
Президент Чада рассказал о погибших при пожаре на складе боеприпасов - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 19.06.2024 (обновлено: 11:31 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/chad-1953893430.html
Президент Чада рассказал о погибших при пожаре на складе боеприпасов
Президент Чада рассказал о погибших при пожаре на складе боеприпасов - РИА Новости, 19.06.2024
Президент Чада рассказал о погибших при пожаре на складе боеприпасов
Погибшие и пострадавшие есть в результате пожара на крупнейшем складе боеприпасов в столице Чада Нджамене, заявил президент страны Махамата Идриса Деби. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T11:09
2024-06-19T11:31
в мире
чад
нджамена
россия
идрис деби
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953896001_0:128:960:668_1920x0_80_0_0_906bc61dfddbb9958c3c2248e4bc00fb.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Погибшие и пострадавшие есть в результате пожара на крупнейшем складе боеприпасов в столице Чада Нджамене, заявил президент страны Махамата Идриса Деби. Крупнейший склад боеприпасов загорелся в столице Чада Нджамене поздним вечером во вторник. Как передавало агентство Франс Пресс, были слышны мощные взрывы на расстоянии до нескольких километров от склада в районе Гуджи, недалеко от аэропорта столицы. &quot;Пожар на складе боеприпасов стратегического резерва причинил материальный ущерб и привел к человеческим жертвам. Упокоения душам погибших, мои искренние соболезнования скорбящим семьям и скорейшего выздоровления раненым&quot;, - говорится в публикации президента в социальной сети Facebook*.Президент добавил, что в ближайшее время будет начато расследование с целью установления причин происшествия. Точное число погибших и раненных в результате пожара пока не сообщается.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240416/ssha-1940289192.html
чад
нджамена
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953896001_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_3343211906374ac53461317d878e333e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чад, нджамена, россия, идрис деби, facebook
В мире, Чад, Нджамена, Россия, Идрис Деби, Facebook
Президент Чада рассказал о погибших при пожаре на складе боеприпасов

Деби: при пожаре на крупнейшем складе боеприпасов в Чаде есть погибшие

© Фото : соцсетиПоследствия пожара и взрывов на крупнейшем складе боеприпасов в столице Чада Нджамене
Последствия пожара и взрывов на крупнейшем складе боеприпасов в столице Чада Нджамене - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Фото : соцсети
Последствия пожара и взрывов на крупнейшем складе боеприпасов в столице Чада Нджамене
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Погибшие и пострадавшие есть в результате пожара на крупнейшем складе боеприпасов в столице Чада Нджамене, заявил президент страны Махамата Идриса Деби.
Крупнейший склад боеприпасов загорелся в столице Чада Нджамене поздним вечером во вторник. Как передавало агентство Франс Пресс, были слышны мощные взрывы на расстоянии до нескольких километров от склада в районе Гуджи, недалеко от аэропорта столицы.
«

"Пожар на складе боеприпасов стратегического резерва причинил материальный ущерб и привел к человеческим жертвам. Упокоения душам погибших, мои искренние соболезнования скорбящим семьям и скорейшего выздоровления раненым", - говорится в публикации президента в социальной сети Facebook*.

Президент добавил, что в ближайшее время будет начато расследование с целью установления причин происшествия. Точное число погибших и раненных в результате пожара пока не сообщается.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Автомобиль полиции и пожарная машина в США - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
В Пенсильвании загорелся завод, где производят снаряды для ВСУ
16 апреля, 02:38
 
В миреЧадНджаменаРоссияИдрис ДебиFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала