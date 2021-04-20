https://ria.ru/20210420/chad-1729094280.html

Президент Чада умер от полученных на передовой ранений

Президент Чада умер от полученных на передовой ранений

Президент Чада Идрис Деби умер от ранений, полученных во время боевых действий против повстанцев на севере страны, передает Франс Пресс со ссылкой на заявление... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T13:45

2021-04-20T13:45

2021-04-20T15:26

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чад

в мире

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент Чада Идрис Деби умер от ранений, полученных во время боевых действий против повстанцев на севере страны, передает Франс Пресс со ссылкой на заявление военных.Как подтвердил РИА Новости знакомый с ситуацией источник, 68-летний Деби приехал на передовую, чтобы отпраздновать победу в борьбе с боевиками и руководить операциями вооруженных сил. По словам собеседника агентства, глава государства серьезно пострадал в столкновениях и впоследствии скончался в больнице."Идрис Деби Итно только что испустил свой последний вздох, защищая территориальную целостность на поле боя. Мы с глубокой горечью сообщаем об этом народу Чада", — заявил официальный представитель армии генерал Азем Бермандоа Агуна в эфире местного телеканала.Ранее стало известно, что Идрис Деби переизбрался на шестой срок, набрав более 79% голосов. Он находился на посту главы государства с декабря 1990 года.В день выборов, 11 апреля, боевики начали наступление с баз в Ливии. В воскресенье бои возобновились, а в понедельник армия ликвидировала свыше 300 повстанцев из группировки "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT).Как пишет газета Al Wihda, после смерти президента в стране учредили переходный военный совет, его возглавил сын Деби Махамат. В скором времени должны обнародовать "хартию переходного периода".В Чаде объявили двухнедельный национальный траур и комендантский час с 18:00 до 5:00. Также военные решили закрыть сухопутные и воздушные границы "до дальнейшего распоряжения".Переходный период продлится полтора года. Действующие кабмин и парламент распустили. Военный совет пообещал провести новые выборы.Чад расположен в африканском регионе Сахель — одном из самых проблемных на континенте из-за террористов и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура "Сахельская пятерка" (G5), в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.

https://ria.ru/20191106/1560615269.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

идрис деби, чад, в мире