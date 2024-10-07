https://ria.ru/20241007/chad-1976755097.html
В посольстве рассказали о ситуации с задержанными в Чаде россиянами
В посольстве рассказали о ситуации с задержанными в Чаде россиянами - РИА Новости, 07.10.2024
В посольстве рассказали о ситуации с задержанными в Чаде россиянами
Ситуация с задержанными в Чаде гражданами России, среди которых социолог Максим Шугалей, остается без изменений, заявила РИА Новости пресс-атташе российской... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T12:54
2024-10-07T12:54
2024-10-07T12:54
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Ситуация с задержанными в Чаде гражданами России, среди которых социолог Максим Шугалей, остается без изменений, заявила РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии Юлия Гнездилова. Ранее посол Чада в Москве Адам Бешир сообщал РИА Новости, что президент Чада Махамат Идрис Деби принял решение освободить задержанных в стране россиян, среди которых социолог Максим Шугалей. Он также заявлял, что задержанные будут освобождены и переданы властям РФ. По словам Бешира, всего были задержаны четыре человека. "Пока ситуация без изменений", - рассказала агентству Гнездилова, отвечая на соответствующий вопрос. Коллеги социолога сообщили РИА Новости, что Максим Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту столицы Чада без объяснения причин. По их данным, последний раз Шугалей выходил на связь днем в четверг, он сообщал, что его не пустили на границе. МИД РФ сообщал, что Москва предпринимает все необходимые меры для освобождения трех граждан РФ и гражданина Белоруссии, задержанных в африканской стране: россиян Шугалея, Суэйфана, Царева и гражданина Белоруссии Денисевича.
https://ria.ru/20240925/chad-1974547364.html
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в мире, россия, белоруссия, чад, идрис деби
В мире, Россия, Белоруссия, Чад, Идрис Деби
В посольстве рассказали о ситуации с задержанными в Чаде россиянами
МИД: ситуация с задержанными в Чаде россиянами остается без изменений