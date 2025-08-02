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Ливия и Чад обсудили открытие границы - РИА Новости, 02.08.2025
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18:20 02.08.2025 (обновлено: 18:23 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/haftar-2033015304.html
Ливия и Чад обсудили открытие границы
Ливия и Чад обсудили открытие границы - РИА Новости, 02.08.2025
Ливия и Чад обсудили открытие границы
Командующий штаба сухопутных войск Ливийской национальной армии (ЛНА) Саддам Хафтар обсудил с президентом Чада Махаматом Идрисом Деби возобновление работы... РИА Новости, 02.08.2025
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БЕНГАЗИ, 2 авг - РИА Новости. Командующий штаба сухопутных войск Ливийской национальной армии (ЛНА) Саддам Хафтар обсудил с президентом Чада Махаматом Идрисом Деби возобновление работы ливийско-чадской границы и укрепление сотрудничества в безопасности, сообщил РИА Новости глава пресс-службы ЛНА полковник Халифа аль-Убайди. &quot;Командующий штаба сухопутных войск Ливийской национальной армии (ЛНА) Саддам Хафтар провел официальные переговоры в столице Чада Нджамене с президентом страны Махаматом Идрисом Деби, обсудив возобновление работы ливийско-чадской границы, упрощении движения товаров, а также укрепление сотрудничества в сфере безопасности для борьбы с незаконной миграцией и контрабандой в пограничье&quot;, - сказал он."Визит состоялся в рамках двусторонней координации с чадской стороной по вопросам обеспечения безопасности и стабильности в приграничных районах. Командование ЛНА стремится укрепить взаимодействие с соседними государствами по данному чувствительному досье",- сказал аль-Убайди. По словам ливийского полковника, визит состоялся по официальному приглашению властей Чада. Саддам Хафтар прибыл в Нджамену как спецпредставитель главнокомандующего вооруженными силами Ливии. Представитель ЛНА также отметил, что в ходе переговоров стороны рассмотрели пути укрепления сотрудничества между двумя странами, поддержку усилий по установлению мира и стабильности в регионе. Он подчеркнул, что данный визит отражает стремление командования ЛНА к углублению координации и партнерства с соседями ради обеспечения общей безопасности.
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в мире, чад, нджамена, ливия, идрис деби
В мире, Чад, Нджамена, Ливия, Идрис Деби
Ливия и Чад обсудили открытие границы

Хафтар и президент Чада провели переговоры, обсудив возобновление работы границы

© ESAM OMRAN AL-FETORIВоеннослужащий Ливийской национальной армии
Военнослужащий Ливийской национальной армии - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© ESAM OMRAN AL-FETORI
Военнослужащий Ливийской национальной армии. Архивное фото
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БЕНГАЗИ, 2 авг - РИА Новости. Командующий штаба сухопутных войск Ливийской национальной армии (ЛНА) Саддам Хафтар обсудил с президентом Чада Махаматом Идрисом Деби возобновление работы ливийско-чадской границы и укрепление сотрудничества в безопасности, сообщил РИА Новости глава пресс-службы ЛНА полковник Халифа аль-Убайди.
«

"Командующий штаба сухопутных войск Ливийской национальной армии (ЛНА) Саддам Хафтар провел официальные переговоры в столице Чада Нджамене с президентом страны Махаматом Идрисом Деби, обсудив возобновление работы ливийско-чадской границы, упрощении движения товаров, а также укрепление сотрудничества в сфере безопасности для борьбы с незаконной миграцией и контрабандой в пограничье", - сказал он.

"Визит состоялся в рамках двусторонней координации с чадской стороной по вопросам обеспечения безопасности и стабильности в приграничных районах. Командование ЛНА стремится укрепить взаимодействие с соседними государствами по данному чувствительному досье",- сказал аль-Убайди.
По словам ливийского полковника, визит состоялся по официальному приглашению властей Чада. Саддам Хафтар прибыл в Нджамену как спецпредставитель главнокомандующего вооруженными силами Ливии.
Представитель ЛНА также отметил, что в ходе переговоров стороны рассмотрели пути укрепления сотрудничества между двумя странами, поддержку усилий по установлению мира и стабильности в регионе. Он подчеркнул, что данный визит отражает стремление командования ЛНА к углублению координации и партнерства с соседями ради обеспечения общей безопасности.
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В миреЧадНджаменаЛивияИдрис Деби
 
 
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