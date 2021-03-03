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Биография Михаила Мишустина
Биография Михаила Мишустина
Премьер-министр России Михаил Владимирович Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T00:25
2021-03-03T00:25
2021-03-03T00:25
михаил мишустин
москва
справки
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Премьер-министр России Михаил Владимирович Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (ныне Московский государственный технологический университет "СТАНКИН") по специальности "системы автоматизированного проектирования", в 1992 году – аспирантуру этого института. Доктор экономических наук. Доктор экономических наук (2010).С 1992 года по 1995 год – директор тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба.В 1995-1996 годах занимал должность заместителя генерального директора Международного компьютерного клуба, председателя правления Международного компьютерного клуба.В августе 1998 года был назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России. С марта 1999 года являлся заместителем министра РФ по налогам и сборам.В марте 2004 года возглавил Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.В 2007-2008 годах руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.В 2008-2010 годах занимал пост президента группы компаний UFG ("ОФГ Инвест") – одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями, а также паевыми инвестиционными фондами.6 апреля 2010 года был назначен руководителем Федеральной налоговой службы. Михаил Мишустин – автор монографии об информационно-технологических механизмах государственного налогового администрирования и монографии об информационно-технологических основах администрирования имущественных налогов. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса (2010). Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2015), орденом Почета (2012). Михаил Мишустин играет в хоккей, выступал за команду "Премьер" в Ночной хоккейной лиге, входит в правление Федерации хоккея России.Премьер-министр также увлекается музыкой, играет на фортепиано, является автором музыки к двум песням. Глава правительства женат, у него трое сыновей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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михаил мишустин, москва, справки
Премьер-министр России Михаил Владимирович Мишустин родился 3 марта
1966 года в Москве.
В 1989 году окончил
Московский станкоинструментальный институт (ныне Московский государственный технологический университет "СТАНКИН") по специальности "системы автоматизированного проектирования", в 1992 году – аспирантуру этого института. Доктор экономических наук. Доктор экономических наук (2010).
С 1992 года по 1995 год – директор тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба.
В 1995-1996 годах занимал должность заместителя генерального директора Международного компьютерного клуба, председателя правления Международного компьютерного клуба.
В августе 1998 года был назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России.
С марта 1999 года являлся заместителем министра РФ по налогам и сборам.
В марте 2004 года возглавил Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.
В 2007-2008 годах
руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.
В 2008-2010 годах занимал пост президента группы компаний UFG ("ОФГ Инвест") – одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями, а также паевыми инвестиционными фондами.
6 апреля 2010 года был назначен руководителем Федеральной налоговой службы.
Михаил Мишустин
– автор монографии об информационно-технологических механизмах государственного налогового администрирования и монографии об информационно-технологических основах администрирования имущественных налогов.
Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса (2010
).
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2015
), орденом Почета (2012
).
Михаил Мишустин играет в хоккей
, выступал за команду "Премьер" в Ночной хоккейной лиге, входит
в правление Федерации хоккея России.
Премьер-министр также увлекается
музыкой, играет на фортепиано, является автором музыки
к двум песням.
Глава правительства женат, у него трое сыновей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников