https://ria.ru/20210303/mishustin-1599403603.html

Биография Михаила Мишустина

Биография Михаила Мишустина

Премьер-министр России Михаил Владимирович Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T00:25

2021-03-03T00:25

2021-03-03T00:25

михаил мишустин

москва

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596629051_0:183:3000:1871_1920x0_80_0_0_441a43cd6c9d0a2cc5ce2e5eab9c66aa.jpg

Премьер-министр России Михаил Владимирович Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (ныне Московский государственный технологический университет "СТАНКИН") по специальности "системы автоматизированного проектирования", в 1992 году – аспирантуру этого института. Доктор экономических наук. Доктор экономических наук (2010).С 1992 года по 1995 год – директор тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба.В 1995-1996 годах занимал должность заместителя генерального директора Международного компьютерного клуба, председателя правления Международного компьютерного клуба.В августе 1998 года был назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России. С марта 1999 года являлся заместителем министра РФ по налогам и сборам.В марте 2004 года возглавил Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.В 2007-2008 годах руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.В 2008-2010 годах занимал пост президента группы компаний UFG ("ОФГ Инвест") – одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями, а также паевыми инвестиционными фондами.6 апреля 2010 года был назначен руководителем Федеральной налоговой службы. Михаил Мишустин – автор монографии об информационно-технологических механизмах государственного налогового администрирования и монографии об информационно-технологических основах администрирования имущественных налогов. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса (2010). Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2015), орденом Почета (2012). Михаил Мишустин играет в хоккей, выступал за команду "Премьер" в Ночной хоккейной лиге, входит в правление Федерации хоккея России.Премьер-министр также увлекается музыкой, играет на фортепиано, является автором музыки к двум песням. Глава правительства женат, у него трое сыновей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, москва, справки