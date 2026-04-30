Мишустин поручил представить механизм компенсаций пострадавшим от паводков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам совместно с Генпрокуратурой представить механизм компенсаций пострадавшим от паводков на Северном Кавказе, чье жилье не было оформлено должным образом.
- Мишустин также поручил подготовить предложения по установлению льготного периода на оплату жилищно-коммунальных услуг для пострадавших от паводков.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр - РИА Новости. Профильные ведомства совместно с Генпрокуратурой в ближайшее время должны представить механизм компенсаций пострадавшим от паводков на Северном Кавказе, чье жилье не было оформлено должным образом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин напомнил, что президент России Владимир Путин поручил найти решения для помощи пострадавшим от паводков, чьи поврежденные дома были построены без должного оформления.
"В ближайшее время министерству строительства, Минфину, МЧС и Генеральной прокуратуре вместе с руководством, естественно, республик вместе надо проработать подходы к предоставлению выплат и представить их нам. Указание всем профильным ведомствам данных", - сказал Мишустин на совещании по вопросам социально-экономического развития Северного Кавказа.
Также глава правительства поручил подготовить предложения по установлению льготного периода на оплату жилищно-коммунальных услуг для пострадавших от паводков.
Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям, сильно пострадали Дагестан и Чечня - в республиках произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля.