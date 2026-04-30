Мишустин поручил представить механизм компенсаций пострадавшим от паводков - РИА Новости, 30.04.2026
17:15 30.04.2026
Мишустин поручил представить механизм компенсаций пострадавшим от паводков

Мишустин поручил разработать меры поддержки пострадавших от паводков на Кавказе

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин проводит совещание с членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа
Михаил Мишустин проводит совещание с членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Михаил Мишустин проводит совещание с членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа
  • Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам совместно с Генпрокуратурой представить механизм компенсаций пострадавшим от паводков на Северном Кавказе, чье жилье не было оформлено должным образом.
  • Мишустин также поручил подготовить предложения по установлению льготного периода на оплату жилищно-коммунальных услуг для пострадавших от паводков.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр - РИА Новости. Профильные ведомства совместно с Генпрокуратурой в ближайшее время должны представить механизм компенсаций пострадавшим от паводков на Северном Кавказе, чье жилье не было оформлено должным образом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин напомнил, что президент России Владимир Путин поручил найти решения для помощи пострадавшим от паводков, чьи поврежденные дома были построены без должного оформления.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
"В ближайшее время министерству строительства, Минфину, МЧС и Генеральной прокуратуре вместе с руководством, естественно, республик вместе надо проработать подходы к предоставлению выплат и представить их нам. Указание всем профильным ведомствам данных", - сказал Мишустин на совещании по вопросам социально-экономического развития Северного Кавказа.
Также глава правительства поручил подготовить предложения по установлению льготного периода на оплату жилищно-коммунальных услуг для пострадавших от паводков.
Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям, сильно пострадали Дагестан и Чечня - в республиках произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.
Кириенко: россияне показали сплоченность перед лицом бедствий в Дагестане
29 апреля, 21:13
Кириенко: россияне показали сплоченность перед лицом бедствий в Дагестане
29 апреля, 21:13
 
Северный КавказРоссияРеспублика ДагестанМихаил МишустинВладимир ПутинГенеральная прокуратура РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнение в Дагестане
 
 
