Мишустин начал совещание по развитию Северного Кавказа
13:36 30.04.2026 (обновлено: 13:53 30.04.2026)
Мишустин начал совещание по развитию Северного Кавказа

Мишустин начал совещание по социально-экономическому развитию Северного Кавказа

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. 30 апреля 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. 30 апреля 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. 30 апреля 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр России Михаил Мишустин начал совещание по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин начал совещание по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), передает корреспондент РИА Новости.
Мишустин в четверг работает в Минеральных Водах на полях Кавказского инвестиционного форума.
В конце марта-начале апреля Северный Кавказ столкнулся с масштабными паводками из-за обильных осадков. Сильно пострадали Дагестан и Чечня - в республиках произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. Ситуация в Чечне и Дагестане отнесена к ЧС федерального характера. По поручению президента России Владимира Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков.
Предыдущее совещание по развитию Северного Кавказа Мишустин также провел на полях форума в мае прошлого года. Речь шла о наращивании транспортных мощностей региона, независимости сельского хозяйства от иностранных компаний и укреплении туристической сферы. Туристическая инфраструктура на Северном Кавказе должна соответствовать высоким стандартам и отвечать запросам людей, подчеркивал Мишустин.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости – информационный партнер форума.
ЭкономикаСеверный КавказРеспублика ДагестанМинеральные ВодыМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
