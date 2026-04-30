Мишустин: пострадавших от ЧС на Северном Кавказе нельзя оставить одних

- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что пострадавшие от паводков на Северном Кавказе не должны оставаться одни с бедой.
- Мишустин подчеркнул необходимость оперативно рассматривать заявления граждан на оказание финансовой помощи.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пострадавшие от паводков на Северном Кавказе не должны оставаться одни наедине с бедой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям, сильно пострадали Дагестан и Чечня - в республиках произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.
"Нельзя допускать ситуации, чтобы люди оставались одни, с кучей документов по инстанциям ходили, просили чего-то и добивались того, что им уже положено", - сказал Мишустин на совещании по вопросам социально-экономического развития Северного Кавказа.
Он подчеркнул, что необходимо выстроить механизмы так, чтобы заявления граждан на оказание финансовой помощи рассматривалось без проволочек. Ситуация с последствиями паводков сложилась серьезная, однако разрешать ее необходимо максимально оперативно, добавил премьер.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля.