Мишустин: пострадавших от ЧС на Северном Кавказе нельзя оставить одних

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пострадавшие от паводков на Северном Кавказе не должны оставаться одни наедине с бедой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что необходимо выстроить механизмы так, чтобы заявления граждан на оказание финансовой помощи рассматривалось без проволочек. Ситуация с последствиями паводков сложилась серьезная, однако разрешать ее необходимо максимально оперативно, добавил премьер.