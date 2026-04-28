Мурашко рассказал о выживаемости онкопациентов в первые 5 лет

- Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о пятилетней выживаемости пациентов с онкозаболеваниями.
- Выживаемость пациентов с онкозаболеваниями в России находится на историческом максимуме и превышает 67 процентов.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Пятилетняя выживаемость пациентов с онкозаболеваниями в России находится на историческом максимуме и превышает 67 процентов, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Пятилетняя выживаемость (пациентов с онкозаболеваниями. — Прим. ред.) сегодня на историческом максимуме, она достигла 67 процентов и превысила ожидаемое значение", — сказал он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Мурашко добавил, что на данный момент в России разработаны и есть в наличии инновационные препараты для лечения рака отечественного производства. Лекарства позволяют лечить даже пациентов с метастазирующими онкозаболеваниями.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что россияне теперь смогут получить лечение с помощью отечественных онковакцин в рамках ОМС.