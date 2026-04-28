Рейтинг@Mail.ru
Мурашко рассказал о выживаемости онкопациентов в первые 5 лет - РИА Новости, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:54 28.04.2026 (обновлено: 19:39 28.04.2026)
Мурашко рассказал о выживаемости онкопациентов в первые 5 лет

Мурашко: выживаемость онкопациентов в первые 5 лет достигла 67%

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедработник с вакциной
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Медработник с вакциной. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Пятилетняя выживаемость пациентов с онкозаболеваниями в России находится на историческом максимуме и превышает 67 процентов, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Пятилетняя выживаемость (пациентов с онкозаболеваниями. — Прим. ред.) сегодня на историческом максимуме, она достигла 67 процентов и превысила ожидаемое значение", — сказал он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Мурашко добавил, что на данный момент в России разработаны и есть в наличии инновационные препараты для лечения рака отечественного производства. Лекарства позволяют лечить даже пациентов с метастазирующими онкозаболеваниями.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что россияне теперь смогут получить лечение с помощью отечественных онковакцин в рамках ОМС.
Здоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала