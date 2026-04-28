Мишустин призвал молодежь учиться управлять своим временем - РИА Новости, 28.04.2026
14:01 28.04.2026 (обновлено: 14:43 28.04.2026)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве. 28 апреля 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве. 28 апреля 2026
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал молодежь учиться управлять своим временем, чтобы самореализоваться.
Мишустин во вторник открыл федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" в Москве. Тема выступления премьера - "Возможности профессионального развития в России. Найди путь к успеху!".
"Я здесь хочу призвать вас стать хозяевами своего времени, только тогда вы самореализуетесь и в профессии, и в жизни", - сказал Мишустин в ходе выступления.
Он отметил, что сейчас благодаря новым технологиям у молодежи есть много возможностей, важно использовать их правильно.
"У каждого из вас в кармане лежит телефон. С одной стороны, он может вам открыть всю библиотеку мира, лекции нобелевских лауреатов, показать любую точку на карте или видео с другого конца света. Но, с другой стороны, не позволяйте алгоритмам и трендам создавать иллюзорный мир. Кажется, что вы в центре событий, но вокруг вас живой мир гораздо интереснее и богаче, чем любой экран", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что молодому человеку важно искать возможности для развития.
"А они в нашей стране есть. И государство продолжит их расширять для каждого из вас", - отметил премьер-министр.
РоссияМоскваМихаил МишустинОбразование - Общество
 
 
