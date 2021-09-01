https://ria.ru/20210901/mishustin-1748182786.html

Мишустин рассказал, почему не поступил в МГУ

Мишустин рассказал, почему не поступил в МГУ - РИА Новости, 01.09.2021

Мишустин рассказал, почему не поступил в МГУ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в День знаний рассказал, что учился в школе хорошо, и родители не помогали ему с выполнением домашнего задания, хотя давали... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T15:40

2021-09-01T15:40

2021-09-01T15:40

общество

долгопрудный

правительство рф

московский станкоинструментальный институт

мгу имени м. в. ломоносова

михаил мишустин

день знаний

россия

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ДОЛГОПРУДНЫЙ, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в День знаний рассказал, что учился в школе хорошо, и родители не помогали ему с выполнением домашнего задания, хотя давали ему советы насчёт выбора вуза, а вот для поступления в МГУ, где он мечтал учиться, будущему главе правительства не хватило полбалла."С уроками не помогали, потому что я неплохо учился... Мы как-то успевали разобраться с уроками, и помощи родителей не требовалось. Но зато они помогали мне в жизни с тем, в том числе, какой вуз выбрать, и просто у нас были отличные отношения в семье", - рассказал Мишустин во время общения со студентами и выпускниками физтех-лицея им. Капицы в Долгопрудном.Он отметил что помощь взрослых в выполнении уроков нужна дошкольникам, однако самостоятельность, которую приобретает ребёнок, выполняя домашнее задание, это важное качество, которое пригодится в будущем, в том числе в вузе.При этом Мишустин рассказал, что изначально собирался поступать в МГУ, а не в Московский станкоинструментальный институт, который закончил."Я хотел учиться в Московском государственном университете, но туда не поступил, мне не хватило полбалла. Хотя вроде бы эти полбалла должны были у меня быть, потому что я заканчивал экономико-математическую школу при МГУ. Хорошо закончил, на пятерки, но так получилось, что я не поступил на экономический факультет", - вспомнил глава кабмина.В итоге будущий премьер поступил на вечернее отделение Станкоинструментального института."Родители сказали: давай, начинай трудовую деятельность. Я пошел на военную кафедру в этот институт работать учебным мастером и, в том числе каменщиком на стройке", - рассказал Мишустин лицеистам.На втором году обучения ему предложили перевестись на дневное отделение. Сначала будущий премьер не хотел переводиться, но затем очень увлекся той сферой, которая в будущем стала его специальностью: системами автоматизированного проектирования, которые в то время только зарождались в стране."Я выбрал необычный вуз, но я никогда об этом не пожалел", - отметил Мишустин.Он добавил, что хорошее базовое образование остаётся с человеком навсегда, и это лучшее, что может быть."Дай бог, чтобы у вас, ребята, получилось выбрать то, что потом вам будет интересно", - сказал премьер."Я вам хочу пожелать в первую очередь смелости, изобретательности, для того, чтобы вы свой творческий профессиональный потенциал реализовали. Вы получаете знания, чтобы поменять мир к лучшему и, конечно, сделать нашу страну сильной, благополучной", - также сказал Мишустин, обращаясь к лицеистам.

https://ria.ru/20210901/mishustin-1748148887.html

https://ria.ru/20210901/1sentyabrya-1748141169.html

https://ria.ru/20210901/mishustin-1748176625.html

долгопрудный

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общество, долгопрудный, правительство рф, московский станкоинструментальный институт, мгу имени м. в. ломоносова, михаил мишустин, день знаний, россия