Мишустин прилетел в Минеральные Воды на Кавказский инвестиционный форум
12:20 30.04.2026 (обновлено: 13:05 30.04.2026)
Мишустин прилетел в Минеральные Воды на Кавказский инвестиционный форум

© РИА Новости / Александр Миридонов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии встречи в аэропорту Минеральных Вод
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин прилетел в Минеральные Воды для участия в Кавказском инвестиционном форуме.
  • На форуме российский премьер проведет совещание по социально-экономическому развитию СКФО и осмотрит выставку.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Минеральные Воды, где в четверг примет участие в работе Кавказского инвестиционного форума, передает корреспондент РИА Новости.
Мишустин на полях форума проведет совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Также премьер осмотрит выставку форума.
Последний раз Мишустин посещал Ставропольский край в мае прошлого года, визит также был приурочен к Кавказскому инвестиционному форуму. Тогда же премьер провел совещание с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости – информационный партнер форума.
 
