Мишустин прилетел в Минеральные Воды на Кавказский инвестиционный форум

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Минеральные Воды, где в четверг примет участие в работе Кавказского инвестиционного форума, передает корреспондент РИА Новости.
Мишустин на полях форума проведет совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Также премьер осмотрит выставку форума.
Последний раз Мишустин посещал Ставропольский край в мае прошлого года, визит также был приурочен к Кавказскому инвестиционному форуму. Тогда же премьер провел совещание с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля.