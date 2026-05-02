Путин подписал закон об усилении контроля за стройматериалами
14:38 02.05.2026 (обновлено: 14:42 02.05.2026)
Путин подписал закон об усилении контроля за стройматериалами

Путин подписал закон о контроле за стройматериалами для борьбы с контрафактом

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон об усилении контроля за выполнением обязательных требований к отдельным видам промышленной продукции, включая стройматериалы.
  • Новый вид федерального государственного контроля (надзора) будет осуществляться с 1 сентября 2026 года.
  • Предположительно, его будет осуществлять Росстандарт.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение эффективности контроля за выполнением обязательных требований к отдельным видам промышленной продукции, включая стройматериалы, в целях борьбы с контрафактом.
Закон призван повысить эффективность контроля за выполнением обязательных требований, прежде всего, в отношении товаров, применяемых в строительстве, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин.
Документ устанавливает с 1 сентября 2026 года новый вид федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований к отдельным видам промышленной продукции. Виды продукции определит кабмин, осуществлять такой контроль будет уполномоченный им орган. Предполагается, что это будет Росстандарт.
Контроль будет осуществляться за соблюдением изготовителями, исполнителями и продавцами требований технических регламентов, а также обязательных требований, подлежащих применению до вступления в силу техрегламентов.
Минпромторг совместно с Росстандартом и Минэкономразвития России сформировал перечень приоритетных групп промышленной продукции, которая попадет под новый вид контроля.
В него включены цемент, строительные смеси и растворы, радиаторы отопления и отопительные конвекторы, строительные изделия из бетона, трубы и детали трубопроводов из термопластов, оборудование для детских игровых площадок, сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы и прицепы к ним, аттракционы и другая продукция.
В соответствии с законом, к предмету контроля отнесено и соблюдение организациями и ИП, занимающимися оборотом метанола и метанолсодержащих жидкостей, обязательных требований, касающихся включения таких лиц в реестр, а также реализации, денатурации, хранения и уничтожения данной продукции.
