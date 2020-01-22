В школе, где учился Мишустин, рассказали о юности премьер-министра

ЛОБНЯ (Московская область), 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в школьные годы был секретарем комсомольской организации, сообщила РИА Новости действующий директор родной для него школы №7 в городе Лобня Московской области Марина Черкасова.
"Он был почти отличником. Он очень активный был, секретарь комсомольской организации. Учился очень хорошо, талантливый, способный, писал стихи - только все положительное о нем. Никакой заносчивости, со всеми хорошо ладил… Я застала учителей, которые вели у него уроки, еще он не был так известен. Но я слышала очень часто, как учителя его вспоминали: и литератор, и математики", - рассказала Черкасова.
Указ президента о назначении Мишустина премьером вышел в прошлый четверг, 16 января, после того как правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку. Мишустин руководил ФНС с апреля 2010 года. Он также работал в налоговой службе и министерстве заместителем главы в 1998-2004 годах.
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