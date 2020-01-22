В школе, где учился Мишустин, рассказали о юности премьер-министра

"Он был почти отличником. Он очень активный был, секретарь комсомольской организации. Учился очень хорошо, талантливый, способный, писал стихи - только все положительное о нем. Никакой заносчивости, со всеми хорошо ладил… Я застала учителей, которые вели у него уроки, еще он не был так известен. Но я слышала очень часто, как учителя его вспоминали: и литератор, и математики", - рассказала Черкасова.