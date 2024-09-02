https://ria.ru/20240902/mishustin-1969992249.html
Мишустин рассказал о своих оценках в школе
Мишустин рассказал о своих оценках в школе - РИА Новости, 02.09.2024
Мишустин рассказал о своих оценках в школе
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в беседе с учениками нового инженерно-технического лицея "Авиатика" в Лобне рассказал, что в школе был хорошистом. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:46
2024-09-02T14:46
2024-09-02T14:47
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ЛОБНЯ (Московская обл.), 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в беседе с учениками нового инженерно-технического лицея "Авиатика" в Лобне рассказал, что в школе был хорошистом. Один из ребят спросил премьера, был ли он отличником. "Нет, был хорошистом. Четверка по химии была, - рассказал Мишустин. Глава кабмина поздравил учеников с началом нового учебного года, а также с открытием лицея, который сегодня принял 1,2 тысячи школьников.
https://ria.ru/20240902/putin-1969919476.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, лобня, михаил мишустин
Общество, Россия, Лобня, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о своих оценках в школе
Мишустин рассказал, что в школе был хорошистом