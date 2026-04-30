Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал помочь пострадавшим от паводков на Северном Кавказе
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 30.04.2026 (обновлено: 13:55 30.04.2026)
Мишустин призвал помочь пострадавшим от паводков на Северном Кавказе

Мишустин: помощь пострадавшим от паводков должна быть максимально эффективной

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. 30 апреля 2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал оказать помощь пострадавшим от паводков на Северном Кавказе.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр – РИА Новости. Помощь пострадавшим от паводков на Северном Кавказе должна быть оказана максимально эффективно, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.
В ходе совещания Мишустин подчеркнул, что ситуация с ливнями на Северном Кавказе, которые больше всего затронули Дагестан, доказала, что необходимо следить за состоянием инфраструктуры.
"По поручению президента создана правительственная комиссия для ликвидации последствий паводков. Помощь должна быть оказана максимально эффективно и строго в установленном порядке. Чтобы люди как можно скорее вернулись к привычной жизни, к делам, работе. Это необходимо для пострадавших республик и в целом для макрорегиона", - сказал Мишустин.
Северный КавказОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала