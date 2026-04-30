Мишустин призвал помочь пострадавшим от паводков на Северном Кавказе

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр – РИА Новости. Помощь пострадавшим от паводков на Северном Кавказе должна быть оказана максимально эффективно, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.

"По поручению президента создана правительственная комиссия для ликвидации последствий паводков. Помощь должна быть оказана максимально эффективно и строго в установленном порядке. Чтобы люди как можно скорее вернулись к привычной жизни, к делам, работе. Это необходимо для пострадавших республик и в целом для макрорегиона", - сказал Мишустин.