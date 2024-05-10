https://ria.ru/20240510/mishustin-1945121605.html

Мишустин представил программу нового правительства

Мишустин представил программу нового правительства - РИА Новости, 10.05.2024

Мишустин представил программу нового правительства

Михаил Мишустин выступил с докладом на заседании Госдумы, где рассматривалась его кандидатура на пост главы правительства. Об основных задачах, стоящих перед... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T16:24

2024-05-10T16:24

2024-05-10T17:34

россия

михаил мишустин

госдума рф

правительство рф

экономика

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Михаил Мишустин выступил с докладом на заседании Госдумы, где рассматривалась его кандидатура на пост главы правительства. Об основных задачах, стоящих перед новым составом кабинета министров, — в материале РИА Новости."Основой работы правительства в следующие шесть лет считаю послание президента Федеральному собранию. Это ключевые приоритеты и масштабная программа социально-экономического развития, которую нам с вами, уважаемые депутаты, предстоит реализовать во взаимодействии с Советом Федерации, Банком России, руководителями регионов и институтами развития, с общественными организациями, готовыми заниматься созидательной деятельностью на благо страны и наших граждан",— сказал он.Мишустин перечислил шесть направлений, по которым будет вестись работа:Укрепление экономикиПо словам Мишустина, необходимо развернуть новую модель экономического роста. Для этого нужно действовать путем дальнейшего формирования экономики предложения и создания условий для открытия новых предприятий.Предстоит также нарастить объем промышленного производства на десятки процентов, увеличить не менее чем на две трети объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров, а поставки продукции агропромышленного комплекса — в полтора раза. При этом правительство ни в коей мере не намерено ограничивать возможности для отечественных компаний работать на внешних рынках. Основной акцент планируется сделать на создании благоприятных условий взаимодействия с дружественными странами. Не будет никаких ограничений для тех зарубежных предпринимателей, которые хотят и дальше работать в России.Обеспечение технологического суверенитетаСейчас правительство закачивает формировать проекты технологического суверенитета. Предварительно их будет девять в таких сферах, как:Благодаря таким проектам доля отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных линий разработок, вырастет в полтора раза за шесть лет.Цифровая трансформацияНаличие собственных электронных платформ в ключевых секторах и госуправлении, современная отечественная телекоммуникационная инфраструктура — обязательные условия достижения прорывных результатов и обеспечения безопасности страны.НародосбережениеПравительство запустит новый национальный проект "Семья", в котором сохранятся самые востребованные существующие механизмы. Повышение благосостоянияПравительство усилит адресность всех мер поддержки граждан, основным инструментом станет развитие занятости и рост зарплат.Сбалансированное развитие регионов и инфраструктурыПравительство поможет регионам запустить надежные инструменты для улучшения качества жизни граждан. Важнейшей задачей остается поддержка участников СВО и их семей. Военнослужащих продолжат обеспечивать всем необходимым — техникой, вооружением, средствами защиты, медицинским оборудованием, экипировкой, оперативно предоставлять им положенные льготы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

россия, михаил мишустин, госдума рф, правительство рф, экономика