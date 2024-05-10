Мишустин представил программу нового правительства
Мишустин представил в Госдуме программу нового правительства
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкУтверждение кандидатуры председателя правительства в Госдуме
Утверждение кандидатуры председателя правительства в Госдуме
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Михаил Мишустин выступил с докладом на заседании Госдумы, где рассматривалась его кандидатура на пост главы правительства. Об основных задачах, стоящих перед новым составом кабинета министров, — в материале РИА Новости.
"Основой работы правительства в следующие шесть лет считаю послание президента Федеральному собранию. Это ключевые приоритеты и масштабная программа социально-экономического развития, которую нам с вами, уважаемые депутаты, предстоит реализовать во взаимодействии с Советом Федерации, Банком России, руководителями регионов и институтами развития, с общественными организациями, готовыми заниматься созидательной деятельностью на благо страны и наших граждан",— сказал он.
Мишустин перечислил шесть направлений, по которым будет вестись работа:
- укрепление экономики;
- обеспечение технологического суверенитета;
- цифровая трансформация;
- народосбережение и поддержка семей с детьми;
- повышение благосостояния граждан;
- сбалансированное развитие регионов и инфраструктуры.
Укрепление экономики
По словам Мишустина, необходимо развернуть новую модель экономического роста. Для этого нужно действовать путем дальнейшего формирования экономики предложения и создания условий для открытия новых предприятий.
Предстоит также нарастить объем промышленного производства на десятки процентов, увеличить не менее чем на две трети объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров, а поставки продукции агропромышленного комплекса — в полтора раза.
При этом правительство ни в коей мере не намерено ограничивать возможности для отечественных компаний работать на внешних рынках. Основной акцент планируется сделать на создании благоприятных условий взаимодействия с дружественными странами. Не будет никаких ограничений для тех зарубежных предпринимателей, которые хотят и дальше работать в России.
Обеспечение технологического суверенитета
Сейчас правительство закачивает формировать проекты технологического суверенитета. Предварительно их будет девять в таких сферах, как:
- радиоэлектроника;
- станкостроение;
- медицинская техника и технологии;
- малотоннажная химия;
- беспилотные авиасистемы;
- космос;
- атом;
- новые энергетические технологии;
- продовольственная безопасность.
Благодаря таким проектам доля отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных линий разработок, вырастет в полтора раза за шесть лет.
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Цифровая трансформация
Наличие собственных электронных платформ в ключевых секторах и госуправлении, современная отечественная телекоммуникационная инфраструктура — обязательные условия достижения прорывных результатов и обеспечения безопасности страны.
- Правительство сконцентрирует усилия на новом национальном проекте по формированию экономики данных.
- Продолжится увеличение инвестиций в российские ИТ-решения — на уровне как минимум вдвое выше роста экономики.
- Будет разработан комплексный подход к стимулированию производства и внедрения передовых разработок, который будет охватывать все этапы: от подготовки кадров и проведения исследований до выпуска и тестирования пилотных образцов.
Народосбережение
Правительство запустит новый национальный проект "Семья", в котором сохранятся самые востребованные существующие механизмы.
- Программу материнского капитала продлят до конца десятилетия.
- Будут внедряться принципы социального казначейства. Они подразумевают, что помощь государства должна оказываться автоматически или на основе только одного заявления.
- Программу выдачи семейной ипотеки продлят еще на шесть лет.
- Правительство совместно с регионами усилит модернизацию дошкольных и общеобразовательных учреждений. В населенных пунктах, где сохраняется нехватка мест, продолжится строительство.
- Предстоит полностью модернизировать первичное звено здравоохранения.
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Повышение благосостояния
Правительство усилит адресность всех мер поддержки граждан, основным инструментом станет развитие занятости и рост зарплат.
- ️Предстоит сформировать новую модель оплаты труда бюджетников: врачи, учителя, медики должны получать достойную зарплату.
- Контрольные цифры приема в вузы будут пересмотрены, чтобы выпускники отвечали требованиям компаний, регионов и экономики в целом.
- Необходимо подготовить миллион специалистов рабочих профессий.
- Для повышения качества обучения на всех уровнях образования продолжится реализация программы "Приоритет-2030", передовых инженерных школ, создание современных кампусов.
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Сбалансированное развитие регионов и инфраструктуры
Правительство поможет регионам запустить надежные инструменты для улучшения качества жизни граждан.
- Механизм индивидуальных программ развития для регионов с низким уровнем социально-экономического развития продлят на шесть лет.
- Для двух тысяч населенных пунктов сформируют программы комплексного развития, а для более чем 200 крупных и малых городов разработают мастер-планы.
- Объем инфраструктурных бюджетных кредитов будет ежегодно расти не менее чем на 250 миллиардов рублей.
- Регионам спишут две трети задолженности по федеральным кредитам. Сэкономленные средства должны направляться на дальнейшее развитие.
- Подготовлена программа модернизации ЖКХ на общую сумму 4,5 триллиона рублей. Это повысит качество услуг для 40 миллионов россиян.
- Продолжатся работы по ремонту и строительству дорог, в регионах обновят не менее 75 аэропортов.
- Особое внимание правительство уделит интеграции новых регионов и улучшению их социально-экономического развития.
Важнейшей задачей остается поддержка участников СВО и их семей. Военнослужащих продолжат обеспечивать всем необходимым — техникой, вооружением, средствами защиты, медицинским оборудованием, экипировкой, оперативно предоставлять им положенные льготы.