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Мишустин представил программу нового правительства - РИА Новости, 10.05.2024
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16:24 10.05.2024 (обновлено: 17:34 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945121605.html
Мишустин представил программу нового правительства
Мишустин представил программу нового правительства - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин представил программу нового правительства
Михаил Мишустин выступил с докладом на заседании Госдумы, где рассматривалась его кандидатура на пост главы правительства. Об основных задачах, стоящих перед... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T16:24
2024-05-10T17:34
россия
михаил мишустин
госдума рф
правительство рф
экономика
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Михаил Мишустин выступил с докладом на заседании Госдумы, где рассматривалась его кандидатура на пост главы правительства. Об основных задачах, стоящих перед новым составом кабинета министров, — в материале РИА Новости."Основой работы правительства в следующие шесть лет считаю послание президента Федеральному собранию. Это ключевые приоритеты и масштабная программа социально-экономического развития, которую нам с вами, уважаемые депутаты, предстоит реализовать во взаимодействии с Советом Федерации, Банком России, руководителями регионов и институтами развития, с общественными организациями, готовыми заниматься созидательной деятельностью на благо страны и наших граждан",— сказал он.Мишустин перечислил шесть направлений, по которым будет вестись работа:Укрепление экономикиПо словам Мишустина, необходимо развернуть новую модель экономического роста. Для этого нужно действовать путем дальнейшего формирования экономики предложения и создания условий для открытия новых предприятий.Предстоит также нарастить объем промышленного производства на десятки процентов, увеличить не менее чем на две трети объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров, а поставки продукции агропромышленного комплекса — в полтора раза. При этом правительство ни в коей мере не намерено ограничивать возможности для отечественных компаний работать на внешних рынках. Основной акцент планируется сделать на создании благоприятных условий взаимодействия с дружественными странами. Не будет никаких ограничений для тех зарубежных предпринимателей, которые хотят и дальше работать в России.Обеспечение технологического суверенитетаСейчас правительство закачивает формировать проекты технологического суверенитета. Предварительно их будет девять в таких сферах, как:Благодаря таким проектам доля отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных линий разработок, вырастет в полтора раза за шесть лет.Цифровая трансформацияНаличие собственных электронных платформ в ключевых секторах и госуправлении, современная отечественная телекоммуникационная инфраструктура — обязательные условия достижения прорывных результатов и обеспечения безопасности страны.НародосбережениеПравительство запустит новый национальный проект "Семья", в котором сохранятся самые востребованные существующие механизмы. Повышение благосостоянияПравительство усилит адресность всех мер поддержки граждан, основным инструментом станет развитие занятости и рост зарплат.Сбалансированное развитие регионов и инфраструктурыПравительство поможет регионам запустить надежные инструменты для улучшения качества жизни граждан. Важнейшей задачей остается поддержка участников СВО и их семей. Военнослужащих продолжат обеспечивать всем необходимым — техникой, вооружением, средствами защиты, медицинским оборудованием, экипировкой, оперативно предоставлять им положенные льготы.
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россия, михаил мишустин, госдума рф, правительство рф, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Правительство РФ, Экономика
Мишустин представил программу нового правительства

Мишустин представил в Госдуме программу нового правительства

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкУтверждение кандидатуры председателя правительства в Госдуме
Утверждение кандидатуры председателя правительства в Госдуме - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Утверждение кандидатуры председателя правительства в Госдуме
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Михаил Мишустин выступил с докладом на заседании Госдумы, где рассматривалась его кандидатура на пост главы правительства. Об основных задачах, стоящих перед новым составом кабинета министров, — в материале РИА Новости.
"Основой работы правительства в следующие шесть лет считаю послание президента Федеральному собранию. Это ключевые приоритеты и масштабная программа социально-экономического развития, которую нам с вами, уважаемые депутаты, предстоит реализовать во взаимодействии с Советом Федерации, Банком России, руководителями регионов и институтами развития, с общественными организациями, готовыми заниматься созидательной деятельностью на благо страны и наших граждан",— сказал он.
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Мишустин перечислил шесть направлений, по которым будет вестись работа:
  • укрепление экономики;
  • обеспечение технологического суверенитета;
  • цифровая трансформация;
  • народосбережение и поддержка семей с детьми;
  • повышение благосостояния граждан;
  • сбалансированное развитие регионов и инфраструктуры.
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Укрепление экономики

По словам Мишустина, необходимо развернуть новую модель экономического роста. Для этого нужно действовать путем дальнейшего формирования экономики предложения и создания условий для открытия новых предприятий.
Предстоит также нарастить объем промышленного производства на десятки процентов, увеличить не менее чем на две трети объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров, а поставки продукции агропромышленного комплекса — в полтора раза.
При этом правительство ни в коей мере не намерено ограничивать возможности для отечественных компаний работать на внешних рынках. Основной акцент планируется сделать на создании благоприятных условий взаимодействия с дружественными странами. Не будет никаких ограничений для тех зарубежных предпринимателей, которые хотят и дальше работать в России.
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Обеспечение технологического суверенитета

Сейчас правительство закачивает формировать проекты технологического суверенитета. Предварительно их будет девять в таких сферах, как:
  • радиоэлектроника;
  • станкостроение;
  • медицинская техника и технологии;
  • малотоннажная химия;
  • беспилотные авиасистемы;
  • космос;
  • атом;
  • новые энергетические технологии;
  • продовольственная безопасность.
Благодаря таким проектам доля отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных линий разработок, вырастет в полтора раза за шесть лет.
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27 апреля, 08:00

Цифровая трансформация

Наличие собственных электронных платформ в ключевых секторах и госуправлении, современная отечественная телекоммуникационная инфраструктура — обязательные условия достижения прорывных результатов и обеспечения безопасности страны.
  • Правительство сконцентрирует усилия на новом национальном проекте по формированию экономики данных.
  • Продолжится увеличение инвестиций в российские ИТ-решения — на уровне как минимум вдвое выше роста экономики.
  • Будет разработан комплексный подход к стимулированию производства и внедрения передовых разработок, который будет охватывать все этапы: от подготовки кадров и проведения исследований до выпуска и тестирования пилотных образцов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
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3 мая, 08:00

Народосбережение

Правительство запустит новый национальный проект "Семья", в котором сохранятся самые востребованные существующие механизмы.
  • Программу материнского капитала продлят до конца десятилетия.
  • Будут внедряться принципы социального казначейства. Они подразумевают, что помощь государства должна оказываться автоматически или на основе только одного заявления.
  • Программу выдачи семейной ипотеки продлят еще на шесть лет.
  • Правительство совместно с регионами усилит модернизацию дошкольных и общеобразовательных учреждений. В населенных пунктах, где сохраняется нехватка мест, продолжится строительство.
  • Предстоит полностью модернизировать первичное звено здравоохранения.
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12 апреля, 08:00

Повышение благосостояния

Правительство усилит адресность всех мер поддержки граждан, основным инструментом станет развитие занятости и рост зарплат.
  • Предстоит сформировать новую модель оплаты труда бюджетников: врачи, учителя, медики должны получать достойную зарплату.
  • Контрольные цифры приема в вузы будут пересмотрены, чтобы выпускники отвечали требованиям компаний, регионов и экономики в целом.
  • Необходимо подготовить миллион специалистов рабочих профессий.
  • Для повышения качества обучения на всех уровнях образования продолжится реализация программы "Приоритет-2030", передовых инженерных школ, создание современных кампусов.
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22 апреля, 08:00

Сбалансированное развитие регионов и инфраструктуры

Правительство поможет регионам запустить надежные инструменты для улучшения качества жизни граждан.
  • Механизм индивидуальных программ развития для регионов с низким уровнем социально-экономического развития продлят на шесть лет.
  • Для двух тысяч населенных пунктов сформируют программы комплексного развития, а для более чем 200 крупных и малых городов разработают мастер-планы.
  • Объем инфраструктурных бюджетных кредитов будет ежегодно расти не менее чем на 250 миллиардов рублей.
  • Регионам спишут две трети задолженности по федеральным кредитам. Сэкономленные средства должны направляться на дальнейшее развитие.
  • Подготовлена программа модернизации ЖКХ на общую сумму 4,5 триллиона рублей. Это повысит качество услуг для 40 миллионов россиян.
  • Продолжатся работы по ремонту и строительству дорог, в регионах обновят не менее 75 аэропортов.
  • Особое внимание правительство уделит интеграции новых регионов и улучшению их социально-экономического развития.
Важнейшей задачей остается поддержка участников СВО и их семей. Военнослужащих продолжат обеспечивать всем необходимым — техникой, вооружением, средствами защиты, медицинским оборудованием, экипировкой, оперативно предоставлять им положенные льготы.
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15 апреля, 08:00
 
РоссияМихаил МишустинГосдума РФПравительство РФЭкономика
 
 
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