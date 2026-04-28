Мишустин рассказал, как изменения на рынке труда влияют на выбор профессии - РИА Новости, 28.04.2026
13:40 28.04.2026 (обновлено: 14:50 28.04.2026)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Мишустин заявил, что изменения на рынке труда влияют на выбор будущей профессии.
  • Он подчеркнул важность непрерывного получения знаний и развития навыков, а также управления временем для обучения.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Постоянные изменения на рынке труда влияют на выбор будущей профессии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства во вторник открыл федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" в Москве. Тема выступления премьера - "Возможности профессионального развития в России. Найди путь к успеху!".
"Рынок труда все время меняется. Это, конечно, влияет на выбор пути для профессиональной самореализации. С одной стороны – у вас, сегодняшней молодежи, намного больше возможностей, чем было 20 лет назад у ваших родителей, у нашего поколения еще ранее. С другой – важно не потеряться в этом выборе. Найти то занятие, которое подходит именно тебе", - сказал Мишустин в ходе выступления.
Премьер-министр РФ отметил, что никогда не нужно останавливаться в получении знаний, развитии навыков и компетенций, поскольку для этого есть все условия.
"Ребята, дорогие, очень важно научиться управлять своим временем, чтобы углублять фундаментальные знания и совершенствовать профессиональные навыки. Необходимо обязательно планировать время для обучения, пытаться минимизировать отвлечения на гаджеты, на игры, на социальные сети, которые, к сожалению, стали серьезным сегодня фактором", - подчеркнул он.
