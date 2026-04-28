Мишустин рассказал, как изменения на рынке труда влияют на выбор профессии

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Постоянные изменения на рынке труда влияют на выбор будущей профессии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Рынок труда все время меняется. Это, конечно, влияет на выбор пути для профессиональной самореализации. С одной стороны – у вас, сегодняшней молодежи, намного больше возможностей, чем было 20 лет назад у ваших родителей, у нашего поколения еще ранее. С другой – важно не потеряться в этом выборе. Найти то занятие, которое подходит именно тебе", - сказал Мишустин в ходе выступления.
Премьер-министр РФ отметил, что никогда не нужно останавливаться в получении знаний, развитии навыков и компетенций, поскольку для этого есть все условия.
"Ребята, дорогие, очень важно научиться управлять своим временем, чтобы углублять фундаментальные знания и совершенствовать профессиональные навыки. Необходимо обязательно планировать время для обучения, пытаться минимизировать отвлечения на гаджеты, на игры, на социальные сети, которые, к сожалению, стали серьезным сегодня фактором", - подчеркнул он.